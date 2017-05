Még tornatermük sincs, de kézilabdázik az iskola fele és ob-t nyernek

Salakon is boldogulnak, de várják a tornatermet. Fotó: Frank Yvette

– Most hat meccs után veretlenek vagyunk, mi állítottuk meg a Pick Szegedet – mesélik a pusztamérgesi általános iskola 7-8 éves kézilabdásai. A gyerekek arra kérdésünkre, ki a legjobb csapat, rávágták: a magyarok. Kedvenc játékosaikat maguk közül jelölik: Zazát, vagyis Zalánt, Fannit, Bogit és Olíviát.Az első és második osztályból egy kivétellel minden gyerek kézilabdázik, a felső tagozatról 81 tanulóból 38. De biztosan nem a körülmények miatt, mert tornaterme sincs a Szent Ágoston katolikus iskola pusztamérgesi intézményének.

A felsősök a salakpályán, rossz időben a folyosón edzenek, az alsósok a művelődési ház tízszer tizenkét méterén. Mégis nagy elánnal gyakorolnak: azt mondják, azért, mert családias a légkör, szeretik egymást, és jó az edzőjük.Az edző és testnevelő, Hári Ferenc hat éve dolgozik az iskolában, ahol a kézilabda mellett egymás után aratják a sikereket a kollégái fociban, atlétikában, ugrókötéllel és tájfutásban is. Azt szokta mondani, örüljön, akit kritizál, mert akkor úgy látja, van értelme. Még a salakos pályának is megtalálja az előnyeit. Azt mondja, borzasztóan porol, de futómozgáshoz jó. Szerinte a kultúrház egyetlen előnye, hogy van. Egyébként szűk helyen gyorsabban megtanulnak a gyerekek küzdeni.Az edző tartott tőle, hogy a nagypályán a gyerekek megszokásból egy kupacban mozognak majd, de tévedett: ügyesen kitöltötték a teret. Megmutatja, a kisterem képességfejlesztésre alkalmas, azaz kapura lövést, védekezést, átemelést gyakoroltat, és erősítenek. Sokat játszanak is, mindig olyat, amivel elférnek. Nagyon várják a fenntartó egyházmegye pályázatának sikerét. A kéziseket az egyház, az iskola, az önkormányzat, a kicsiket a Tisza Volán is támogatja. Így jutnak el versenyekre.