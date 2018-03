Megyei összefogás az áldozatok védelméért - elengedhetetlen a gyermekvédelmi jelzőrendszer

A közelmúltban történt, diákok közötti erőszak ( Az utcán vert össze egy diáklány egy másikat Szegeden miatt tartottak konferenciát tegnap délután a jelen és a jövő szakembereinek Szegeden. A Csongrád Megyei Kormányhivatal együttműködésre, valamint egységes gyermek- és ifjúságvédelmi megyei eljárásrend létrehozására kérte fel a területen munkálkodókat.A megye minden területéről érkeztek szakemberek, családsegítők, gyámügyesek, itt voltak a rendőrség, a bölcsődék, óvodák, és iskolák képviselői. – Elengedhetetlen a gyermekvédelmi jelzőrendszer támogatása. Szeretnénk elkészíteni egy megyei megállapodást, amelyben lefektetjük azt, hogy a jelzőrendszeri tagoknak milyen feladataik vannak, hogyan tudnak segíteni, és kinek kell jelezniük egy gyermek vagy akár egy áldozattá vált felnőtt esetében is – hangsúlyozta Holubán Csilla , a Szegedi Járási Hivatal vezetője, aki sokáig maga is gyermekvédelemmel foglalkozott. B. Nagy László országgyűlési képviselő is elmondta, a nemrégiben nyilvánosságra került agresszió ismételten ráirányította a figyelmet az ifjúságvédelem és az áldozatvédelem feladataira. Szegeden 2012-ben indult meg az a folyamat, amikor négy intézmény, a kormányhivatal, a rendőrség, a vagyonvédelmi kamara és az egyetem összefogott egy áldozatvédelmi program szervezésében, ez az irány folytatódik most ezen a találkozón – tette hozzá.A tervezett megállapodás alapját egyeztető értekezletek teremtik meg, amelyen lefektetik, hogy a jelzést milyen formában, melyik szervhez, hatósághoz kell eljuttatni, valamint az milyen hatósági intézkedést vonhat maga után.