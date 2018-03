Megyénk állami kitüntetettjei

Krisztin Tibor díját felesége, Gresó Erzsébet vette át. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Pósfai György. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Antus Sándor. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A díjazottak között van Krisztin Tibor , az MTA levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, aki szakterületén a késleltetett visszacsatolást modellező differenciálegyenletek globális attraktorának kidolgozásával nemzetközi viszonylatban is új utakat nyitó, kimagasló tudományos eredményeket ért el, valamint jelentős oktatói tevékenységét is elismerték.A másik megyei díjazott Pósfai György , a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja Biokémiai Intézetének igazgatója, a Genommérnöki Kutatócsoport vezetője, tudományos tanácsadója, aki a szintetikus biológia területén a mikroorganizmusok genetikai állományának egyszerűsítésére irányuló nemzetközileg is elismert kutatásai, valamint a molekuláris biológia eszköztárának bővítéséhez, a mikroorganizmusok genetikai anyagának feltérképezéséhez és tervezetten történő átalakításához hozzájáruló génszerkesztési eljárások kidolgozása során végzett munkája elismeréseként kapta meg a díjat.Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta többek között két szegedinek. Az egyik kitüntetett Antus Sándor Széchenyi-díjas vegyészmérnök, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszékének professor emeritusa, aki a szerves kémia területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos tevékenysége, kiemelkedő oktatói, oktatásszervezői és szakmai közéleti munkája elismeréseként kapta meg az elismerést.A szintén szegedi Vámossy Ferenc Széchenyi-díjas építész, építészettörténész, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének professor emeritusa pedig a magyar építészeti kultúra érdekében több mint hat évtizede végzett szerteágazó kutatói, publikációs, szerkesztői és oktatói tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben.Áder János a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Hézső Ferenc Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek a dél-alföldi festészeti hagyományok újragondolásával önálló stílust teremtő művészi pályája, valamint a művészeti képzés és tehetséggondozás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként. A hódmezővásárhelyi művésznek Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a kitüntetést a Parlamentben.A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozott Ádók Jánosnak, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnökének a köz szolgálatában végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú szakmai munkája elismeréseként, valamint Magyar Annának, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnökének, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa alelnökének a magyar érdekek következetes és sikeres nemzetközi képviselete terén végzett értékes munkája elismeréseként.A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át Baranyai Antal sportszervező, edző, sportújságíró a különböző sportágak népszerűsítése érdekében végzett széles körű vezetői és szervezői munkája, valamint sportújságírói tevékenysége elismeréseként. Ugyanezen elismerésben részesült Doktor László néptáncoktató, koreográfus, a makói Forgatós Táncegyüttes művészeti vezetője, aki a Kárpát-medencei magyar néptánchagyományok megőrzését szolgáló magas szintű táncművészi, koreográfusi és táncpedagógusi tevékenységéért kapta meg a kitüntetést. A makói Gyarmati Cukrászda tulajdonosának és vezetőjének, Gyarmati Lászlónénak kiemelkedő elhivatottsággal végzett több évtizedes vállalkozói tevékenysége elismeréseként ítélték oda az elismerést.Átadták a Jedlik Ányos-díjakat is, az elismerést megkapta Kemény Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetője is. Kemény Lajos tudományos munkássága a bőr immunrendszerére, a gyulladásos bőrbetegségek patogenézisére, a fotodermatológiára irányul. Mintegy száz kutatási és ipari projekt megvalósítója. Szakmai megbízatásai: a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke volt, jelenleg a Magyar Immunológiai Társaság elnöke, az European Academy of Dermatology and Venerology vezetőségi tagja.A Földművelésügyi Minisztériumban Fazekas Sándor miniszter állami és miniszteri kitüntetéseket adott át. Tóth-Szeles István, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. sajtóreferense, a Gabonakutató Híradó főszerkesztője Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. A Szegedfish Kft. Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díjban részesült. Ugyanennek a díjnak a címhasználatát meghosszabbító oklevelet kapott a Délalföldi Kertészek Szövetkezete. Horváthné Almássy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának nyugdíjazott főiskolai tanára, professor emerita és Kocsonyi Dezsőné, a Gabonakutató Nonprofit Kft. nyugalmazott laboránsa az Életfa Emlékplakett bronz fokozatát kapta meg. Miniszteri Elismerő Oklevelet Varga Józsefné, a Gabonakutató mezőgazdasági technikusa kapott.