Mi vár Szegedre és az országra? Sybilla szerint változásra van szükségünk 2018-ban

Sybilla kirakott kártyái világos színűek. Ez pozitív évet ígér Szegednek és az országnak. Fotó: Kuklis István

– Az ország sorsa aszerint változik, hogy képesek leszünk-e kezünkbe venni a gyeplőt céljaink érdekében. A lelkierő kártyából kiolvasható, hogy a látszólag áthidalhatatlan problémákat is meg lehet oldani ésszel és logikával – indította jövendölését Sybilla. – Beszorítottságunkból szeretnénk kitörni, emiatt feszengünk, ha ezeket a gátló falakat ledöntjük, képesek leszünk fordítani sorsunkon. A szerencsekerék kártya jelképezi, hogy válaszúthoz érkezünk, döntenünk kell.– Ha figyelmetlenek vagyunk, előrebukunk, ha bátortalanok, visszacsúszhatunk – figyelmeztetett a szegedi jósnő, aki tegnap tarjáni panellakásának konyhájában fogadott bennünket. Kártyáiból kiolvasta: ebben az évben türelmesen kell várnunk a csodákra, amelyek el fognak jönni, de várakozzunk. Úgy véli, kiderülnek majd igazságok, amiknek nem mindig örülünk, de pozitív hatással lesznek ránk. Mérlegelnünk kell, hogy céljainkért mekkora áldozatot hozunk. Mint mondta, „áldozz, de ne te légy az áldozat"!

– Fontoljuk meg, érdemes-e bizonyos helyzetekben megszólalnunk, vagy jobb, ha csöndben maradunk. Bizonytalanságot jelez a második félévre a hold kártya. Veszekedést, akár botrányt is jelenthet. Elindulunk egy úton, amin nincs visszaút, ha rálépünk. Ősz felé váltásra számíthatunk. Ez jelenthet megválást szokásainktól, kapcsolatainktól, munkahelyünktől, korábbi életritmusunktól. Ezután elvonulás vár ránk, a gondolkodás ideje, amikor elegünk lesz sok mindenből, de a tudás fénye a kezünkben lesz – mutatott rá következő lapjára. – A csillag kártya szerint tudjuk céljainkat, szeretnénk azokat elérni, de azok vagy túl magasan vannak, vagy túl messze, így a kérdés ismét felvetődik: érdemes-e feláldoznunk mindent vágyainkért? Gondoljuk végig, hogy fiatalságunk, egészségünk milyen mértékben áldozható fel bizonyos álmokért.Szegedre hosszú, boldog időszak vár a jósnő szerint.– Vigyáznunk kell hamis barátainkkal, azonban hűséges társakkal is rendelkezünk, akik kitartanak mellettünk, és támaszul szolgálnak bajainkban – figyelmeztet Sybilla. – Lehetséges, hogy el fogunk bukni, de képesek leszünk felállni és továbbhaladni utunkon. A problémamegoldó készségünket tartós szerencse kíséri az évben. Gondjaink lesznek, néhol bizonytalansággal, de megbecsülést is hozhatnak ezek a helyzetek. Nagy váltások várnak ránk, amelyek kényelmetlen elköteleződésekkel járhatnak.Sybilla hozzátette: ezek a kártyák mind az ország, mind Szeged olvasatában útmutatóul szolgálnak. Nem sorrendben fognak jönni a kiolvasott jóslatok, azonban a lapok világos színűek, tehát összességében pozitív év vár ránk.