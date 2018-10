Mindkét nap két győztese lett azesti Chili Grand Prix-nek - Nézzék meg videón a versenyzők megpróbáltatásait

Harmadik alkalommal rendezték meg a Széchenyi téren a Szegedi PaprikaShow és Chili Weekend gasztronómiai fesztivált, amelyen Magyarország legismertebb csilimanufakturái, legjobb streetfoodosai vettek részt.

Jó időt fogtunk ki, így rengetegen jöttek el kóstolni és vásárolni is. Volt olyan termesztő, akinek haza kellett mennie még különféle csilikért, annyira lecsaptak rá a szegediek.



A vízválasztó a hatodik kör volt, itt a 2011-ig a világ legerősebb paprikájának számító szellem csilivel kellett megküzdeniük, ketten fel is adták a küzdelmet. Rezzenéstelen arccal ette az egyre csípősebb paprikákat a rutinosnak számító Túri Zoltán, aki Norvégiában már több versenyen indult, meglepetés volt kiesése a nyolcadik körben.

– mondta a fesztivál főszervezője, Kisházi Sándor. Hozzátette, az esemény tisztelgés a szegedi fűszerpaprika hagyományai előtt, ugyanakkor igyekeznek bemutatni az új generációs csilimanufaktúrák termékeit is.Idén sem maradt el a háromnapos fesztivál legnagyobb érdeklődésű rendezvénye, a csilievő verseny, amelynek lapunk volt a névadója. A Délmagyar Chili Grand Prix péntek és szombat esti döntőjére rengetegen voltak kíváncsiak.A főszervezőtől megtudtuk, rekordmennyiségű nevezés érkezett, 240-en jelentkeztek, ebből sorsoltak 10-10 főt, persze volt aki nem jött el, ám a helyszínen is sokan gondolták úgy, ők bizony bírják az erőset, így indulnak. Már a pénteki Grand Prix óriási meglepetést hozott: a tavalyi győztes idő előtt kiszállt, egy újonc amazon, a csilit eddig messziről elkerülő Adél viszont végigette a 10 kört.Vele együtt Bálint is, így a pénteken két győztest ünnepelhetett a közönség. Szombaton csak férfiak vállalkoztak a megmérettetésre. A mindenre elszánt versenyzők között voltak rutinosabbak és olyanok, akik még életükben nem ettek csilit. Tv-paprikával kezdték a próbatételt, majd egyre növekvő kapszaicintartalmú paprikákat kellett megenniük.Az utolsó két etapra most is két versenyző maradt, nekik a Carolina Reapertl és Meczker Tomi kapszaicin kivonattal nyakonöntött burgere sem okozott gondot: Borsó és Csaba nyerte az örült versenyt. Kettőjük közül előbbi érezte magát jobban a teljes menü betolása után. Borsik Attila annyit mondott: fenomenálisan érzi magát, az 5-6. kör volt számára a legnehezebb, utána már semmit nem érzett. A legtöbb versenyző nála kicsit rosszabbul viselte a szervezetnek adott erős löketet: kezük, lábuk remegett, szemük bevörösödött, gyomruk égett. A mentősöktől megtudtuk hasonló tünetekre még másnap is számíthatnak a versenyzők és az ízeket sem érzik majd pár napig.