Mindszenty-oratórium: ősbemutatót tartanak kedden a dómban

A narrációt és egyes magyar nyelvű áriák szövegét Polner Zoltán írta. Az előadók: Pataki Ferenc (Narrátor), Paillot Ábel (Gyermek Mindszenty), Szélpál Szilveszter (Mindszenty József), Kővári Eszter Sára (Égi édesanya), Laczák Boglárka (Földi édesanya), Raáb Gábor (Zsoltáros), Makkos Ambrus (Vallatótiszt). Közreműködik az Aradi Állami Filharmónia Énekkara és a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Gyüdi Sándor.



Mindszenty József Magyarország utolsó hercegprímása volt, bíborosi kinevezésének 70., valamint születésének 125. évfordulója alkalmából komponálta a zeneszerző az oratóriumot. Az ősbemutató nemcsak zenetörténeti jelentőségű esemény, hanem tisztelgés a 2017-ben elhunyt Polner Zoltán emléke előtt is. „Mindszenty József (Csehimindszent 1892. március 29. – Bécs 1975. május 6.) bíboros-hercegprímás egyike a magyar történelem legnagyobb hőseinek! Éspedig azért, mert élete kockáztatásával ’ellene mondott’ a (zöld-barna és a vörös) Sátánnak is. Be is börtönözte mindkét diktatúra. Ami pedig az állítólagos ’antiszemitizmusát’ illeti: 1944-ben zalaegerszegi apátplébánosként – összejátszva az igazgatóval – 12 zsidó származású embert betegként helyezett el a megyei kórházban. Valamennyien túlélték a vészkorszakot. A deportálások megkezdésekor pedig nagy nyilvánosság előtt kijelentette, hogy ami itt folyik, az nem a nemzet védelme, hanem a Tízparancsolatba ütköző gyilkosság! Melyik ismert közszereplő merte ezt ’44 nyarán – rajta kívül – megtenni? Ezért énekel tehát a kompozícióban duettet a Zsoltárossal Mindszenty latinul, előbbi pedig héberül.



A mű egyébként 6 nyelven íródott: magyar, angol, német, francia, latin, héber. Ez utóbbi két nyelven a zsoltárok hangzanak el, valamint a kohanita áldás, illetve egy részlet Ruth könyvéből. A mű szövegének gerincét, fő vonulatát maga Mindszenty bíboros állította össze! Ugyanis Az édesanya című könyvében sorra veszi az emberi élet egyes szakaszait, a születéstől a halálig. Ezeket különböző költők verseivel illusztrálta. Így ezen a ’nyomvonalon’ haladva határoztam meg a mű dramaturgiáját és az idézett költemények nagy részét pedig – eredeti nyelven megzenésítve – beleépítettem a cselekménybe. A cselekmény – filmes dramaturgiával – a történet közepén kezdődik: Mindszenty a kommunisták börtönében sínylődve visszaemlékszik ifjú korára. Ekkor indul el az élettörténet a születéssel, a gyermek- és ifjúkor leírásával, majd a nyilasok és a kommunisták börtönében töltött időszakkal. Az ’56-os kiszabadulással, majd az amerikai követségre való meneküléssel folytatódik az életrajzi opera-oratórium. Végül az utolsó években a nyugaton élő magyarok meglátogatásának leírásával és Mindszenty halálával ér véget a mű, melynek cselekményét egy Narrátor beszéli el, az énekes szólisták pedig megelevenítik Mindszenty életének legfontosabb szereplőit" – írta művéről Király László.