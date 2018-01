Nagy átverések az elmúlt évből - így jártak olvasóink

- Az AAA Autócentrumtól vásároltam használt autót. Két héttel később olyan hibák jelentkeztek, amelyekről nem tudhattam. Telefonon jeleztem, de ők elutasítottak. Tehetek még valamit?



Az AAA AUTO Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben a Gazdasági Versenyhivatal eljárást kezdeményezett, és 2017. december 6-i határozatában megállapította, hogy 2016. februártól tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.



Azzal, hogy kommunikációjában a fogyasztók törvényes jogai – a 12 hónapos szavatosság és eredetgarancia – úgy jelentek meg, mintha azok az AAA ajánlatának sajátosságai lennének.



Jó tudni, hogy a használt autóra is egy év kellékszavatossági idő vonatkozik, sőt az első hat hónapban a vállalkozáson van a bizonyítási teher. Amennyiben a közvetlen egyeztetés nem vezet eredményre, kellékszavatossági igényünket a békéltető testület előtt vagy polgári peres eljárásban érvényesíthetjük.



– Az egyik áruházban a Black Friday előtti napokban az egyik notebook ára 319 ezer 999 forint volt, míg az akció napján akciós áraként is ezt az összeget tüntették fel, párhuzamosan egy 339 ezer 999 forintos árral. Ez szabályszerű?



Álláspontunk szerint a jelzett akciózási gyakorlat a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvénybe ütközhet. Akció során fontos követelmény, hogy a fogyasztó tényleges árkedvezményben részesüljön a nem akciós árhoz történő vásárláshoz képest.



Amennyiben ilyen esettel találkozunk, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat miatt éljünk bejelentéssel a megyeszékhelyen működő járási hivatal fogyasztóvédelmi osztálynál.



– Interneten keresztül foglaltam buszjegyeket külföldre az Orangeways Magyarország Kft.-nél, ám a járatot törölték, és bár telefonon ígérték a pénz visszafizetését, ez nem történt meg. Mit tegyek?



– A Gazdasági Versenyhivatal ideiglenes intézkedés részeként tiltotta meg a www.orangeways.com honlapon a személyszállításra vonatkozó kereskedelmi gyakorlat folytatását, és egyben kötelezte az orangeways márkanév alatt működő vállalkozásokat, hogy a tartalmat töröljék a honlapjukról.



Amennyiben a szóban vagy írásban megjelölt visszafizetési határidő, póthatáridő is eredménytelenül telik el, a vételárra vonatkozóan békéltető testületi eljárást kezdeményezhetünk, vagy közjegyző előtt fizetési meghagyásos eljárást indíthatunk.



– Egy vállalkozás munkatársa bekopogtatott, hogy most támogatás miatt akciósan kicserélik a nyílászáróinkat. Beengedtem, számolt, adott egy árajánlatot, és előleget is kért. A munkát nem végezték el, az előlegemet sem kaptam vissza.



– Ha házaló kereskedők járnak otthonunkban, érdemes nagyon körültekintőnek lennünk. Általában nem hagynak időt átgondolásra, és emiatt arra sincs lehetőségünk, hogy a vállalkozásról, a korábbi munkáiról, a hasonló szolgáltatás nyújtó cégekről, árakról tájékozódjunk.



Ilyen esetekben ne írjunk alá szerződést! Ha mégis, akkor 14 napon belül elállhatunk attól, hiszen az üzleten kívül kötöttük. Amennyiben ez az idő már eltelt, és nem történt meg határidőig a teljesítés, akkor késedelmes teljesítésről van szó.