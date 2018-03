Nehéz szabályosan légi felvételeket készíteni

Hétezertől millióig



Magyarország egyik legnagyobb online áruházában a legolcsóbb drónt 7190, a legdrágábbat 1 millió 26 ezer 690 forintért árulják. A négyrotoros készülék átmérője 650 centiméter, súlya 2355 gramm, maximális repülési ideje 40 perc, hatótávolsága 2000 méter.

Itt az ideje, hogy túlbonyolított szabályok helyett könnyebb legyen a drónokat használni. Fotó: Török János

– Amikor elvégeztem a kockázatelemzési tanfolyamot, azzal kezdték az oktatást, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e a drón által okozott baleset, hanem az, hogy mikor – kezdte Báló Tamás, a Szegedi Közlekedési Társaság repülőtér-üzletágának vezetője.Minél olcsóbbak, annál népszerűbbé válnak a kamerával felszerelt drónok. A használatuk szabályozása viszont életszerűtlen, komplikált és bürokratikus, amit még a Szegedi Repülőtér vezetője is elismert. Az ígéret ellenére 2017. július 1-jén nem lépett életbe a drónröptetésre vonatkozó új rendelet. A változtatásra azért lenne szükség, mert jelenleg a szabályozás rendkívül bürokratikus, ami szinte betarthatatlan elvárásokat állít a hobbifelhasználók elé. A pilóta nélküli légi járművek szabályosan csak elkülönített légtérben működhetnek. Ehhez eseti légtérhasználati engedélyt kell kérni.Báló Tamás elmondta, ha valaki szabályosan, minden engedély birtokában szeretne felvételeket készíteni a drónjával, annak nem lesz egyszerű dolga. – Harminc nappal előre meg kell kérni az engedélyt. A 3000 forintos illeték mellé szükséges a Honvédelmi Minisztérium, a Hungarocontrol, azaz a Magyar Légiforgalmi Szolgálat engedélye, el kell végeztetni egy kockázatelemzést, tájvédelmi körzet esetében a környezetvédelmi hatóságtól is be kell szerezni egy dokumentumot, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint közlekedési hatóság adja meg a végső engedélyt. Ennek költsége közel 30 ezer forint. Jelölni kell a pontos koordinátákat és a légtérhasználat idejét is. Országos szinten két éve ezer alatti, tavaly hatezer fölötti eseti légtérhasználati engedélyt adtak ki. Idén ennél is több lesz, amit három ember dolgoz fel – magyarázta a reptér vezetője.Az üzemeltetők számára kötelező a felelősségbiztosítás is, arra az esetre, ha a drón balesetet okoz. Akkor is végig kell járni ezt az utat, ha valaki a családi háza kertjében fotózna vagy filmezne egy bulit a levegőből. – Eltúlozza a jogalkotó a dolgokat. A drónozás ugyanannyi papírmunkával jár, mint a 2017-es Szegedi Repülőnapok szervezése – mutatta a vaskos paksamétát a repülőtér-vezető.

Rendőrsasokkal vadásznak



Míg Ausztráliában fürdőzőket mentettek ki drónok segítségével az óceánból, Svájcban kiképzett rendőrsasokat vetnek be ellenük. Január közepén két fürdőzőt mentettek ki egy ausztrál strandról. A világon akkor először használtak drónt a mentőakcióhoz. A Brisbane-től délre fekvő Lennox Head strandon a vízimentők drónos gyakorlatra készültek, amikor egyikük észrevette, hogy két férfi egy nagy hullám tetején bajba került. A mentők elindították feléjük a drónt, ami összehajtott mentőcsónakot dobott a vízbe. A kapszula a tengeren kinyílt; a két férfi meg tudott benne kapaszkodni, hogy a partra úszhassanak. Közben Svájcban kiképzett rendőrsasok vadásznak a légtérben repülő nemkívánatos drónokra. A genfi rendőrség állományába már két drónvadászatra kiképzett sas is tartozik, a két ragadozó madár még idén szolgálatba áll – írta a Le Matin Dimanche.

Szegeden az új klinika mellett lévő helikopterleszálló tovább bonyolítja a dolgokat, a határ térsége pedig katonai műveleti terület, amelynek a légterét csak a honvédség használhatja. Meg lehet adni Szeged belvárosára is a légtérhasználatot, de számos engedély, többek között a mentőszolgálat hozzájárulása is szükséges.A rendelet be nem tartása szabálysértésnek minősülhet, amelyben a légi közlekedési hatóság jár el, 2017. január 1-jétől pedig a rendőrség is bírságolhat.– Arra nem lehet felkészülni, hogy egy karácsonyi ajándékkal a kertben játszó gyerek balesetet okoz a levegőben, és leszed egy repülőgépet. Mi támogatjuk ezt a hobbit is, az a lényeg, hogy beszéljünk egymással, és elkerüljük a baleseteket – tette hozzá Báló Tamás.– Én is használnék drónt, de a jelenlegi határhelyzet miatt a kerítésnél például tilos repülni. Aki most drónozik, az szinte mind illegálisan repül. Szerintem nem szabad kockáztatni, mert ha egyszer szigorítja az ellenőrzést a hatóság, az mindannyiunknak rossz lesz. Harminc nappal előre kell a légteret igényelni. A Híradónak dolgozom, így elég valószínűtlen, hogy ennyi idővel előre kérjek engedélyt – mondta Tarkó Bálint. A szegedi fiatalember nem tartja rossz ötletnek egy úgynevezett drónjogosítvány bevezetését.