Odesszán kívül további 10 milliót szánnak útfelújításra Újszegeden

Az újszegedi járdák megértek a felújításra: sok helyen az aszfalt alól nő ki a pitypang és a gaz. Fotó: Kuklis István

– Már idén nagy változásokat vehetnek észre az újszegediek a városrészben – közölte Kormos Tibor (Együtt).Ezúttal Újszeged önkormányzati képviselőjétől kérdeztük, hogy a lapunk másfél évvel ezelőtti Fogadóóráján elhangzottakból mit sikerült megvalósítani körzetében. Odessza városrész zöldfelületeinek és köztereinek teljes felújítására 820 millió forintot szánnak. Többek között az összes veszélyes burkolatot cserélik, bővülnek a zöld területek, a játszóterek, új padokat, szemeteseket, illetve kerékpártárolókat telepítenek. Kiépítik a térfigyelő kamerákhoz szükséges műszaki hátteret is.– Ezen felül további 10 millió forintot lehet elkölteni a városrész más pontjain is járda- és útfelújításra – közölte a 18-as választókerület képviselője. Olvasóink korábban a tujáktól és bokroktól beláthatatlan egyenrangú útkereszteződésekre panaszkodtak. – Szóltam a környezetgazdáknak, szerintem ez a probléma megoldódott, mert a közelmúltban ilyen kérés nem futott be hozzám. A házak előtti zöld terület rendezése azonban elsősorban az ott lakók feladata lenne – mondta a képviselő. Sok előfizetőnk a ligetet balesetveszélyesnek és elhanyagoltnak tartotta. – A szakemberek már dolgoznak a teljes megújításon, ami tereprendezést is magában foglal, így a kidőlt fák és az elhanyagolt aljnövényzet is eltűnik majd – mondta Kormos Tibor.

Zajlik a Korondi utca orvosi rendelő teljes felújítása is, ami a képviselő reményei szerint még idén befejeződik. Nemrég írtuk meg lapunkban, hogy a sportcsarnok Temesvári körúti oldalára az innen távolsági busszal utazók kívánsága ellenére sem helyeztek ki több padot az egyetlen ülőalkalmatosság mellé. Kiderült, hogy az ide kért padok rossz helyre kerültek ki. Kormos Tibor azt mondta, hogy erről múlt héten tájékoztatta az illetékeseket, ám egy lecsavarozott pad költöztetése egyik helyről a másikra nem történik meg azonnal.– Annyi jó hírrel tudok még szolgálni az ebből a megállóból utazóknak, hogy hamarosan esőfogó fülkét is kihelyeznek ide, így a rossz időben fedél lesz a várakozók feje felett, illetve a váróban ülőhelyek is lesznek – magyarázta Kormos Tibor.

Az egyirányú Pillich Kálmán utcán már nyugodtan hajthatnak a sofőrök. A Szent-Györgyi Albert utcához érő autós a sűrűn parkoló járművek miatt egy tükör segítségével láthatja meg a tőle jobbról érkező járműveket.