Összefogás Áchimékért - Szegedi alapítvány támogatja a tanyájukat tűzvészben elvesztő családot

Mint megírtuk, néhány perc alatt égett le a bordányi Áchimék Béke-dűlőn lévő tanyája , jelenleg az ingatlan melléképületében húzzák meg magukat hatan. Rácz Anett , az alapítvány vezetője elmondta, új ablakokat, bejárati ajtót adnak át a családnak, illetve egy hónapon át az adományvonaluk és a többi jótékonysági bevételüket is teljesen az Áchim családnak továbbítják. Így segíthet Áchiméknak: adománnyal az alapítvány 11735005-20510350-es számlaszámára átutalt összeggel, aminek közleményébe írják be, hogy „tűzkár". Ha az 13600-as telefonszámot hívják előhívó nélkül, majd az automata bejelentkezése után megadják az alapítvány kódját, ami a 22-es, 500 forinttal támogatják a családot, Ugyanígy sms-t is küldhetnek erre a számra. PayPallel az info@matrixalapitvany.hu paypal címre átutalt összeget, a „tűzkár" közleménnyel szintén a családnak továbbítják.Áchimék a tanyájuk felújításához ablakot, ajtót, meszet, cementet és sódert, építőanyagokat, háztartási eszközöket is elfogadnak. A nyílászárók és a mennyezetek javítása az egyik legfontosabb számukra, hogy ismét emberi körülmények között élhessenek a tanyán. Az Áchim család támogatásáról a www.matrixalapitvany.hu és a www.facebook.com/matrix.alapitvany oldalakon további információk érhetők el.