Pedagógusként hajóépítőnek állt: nappalijában ácsolta az indián kenut Hevesi Mihály

Dupla motiváció: az építés során kamasz fiával is értékes időt tölthetett. Fotó: Kuklis István

Kedvtelésből épített kenut egy szegedi tanár. Ez önmagában még nem hír, Hevesi Mihály pedagógus, nevelési témájú könyvek szerzője azonban egy az indián kultúrából származó, úgynevezett lécpalánkolt kenut épített fiával.Mihály Szegeden és Bécsben tanít, nem tartja magát vízi embernek, mégis belefogott amatőrként a hajóépítésbe.– Néha családommal béreltünk kenut, és eveztünk a Tiszán és a Maroson, ám mindig szerettem volna egy kenut. Hogy mi motivált? Talán első olvasmányaim, a Huckleberry Finn és a Tom Sawyer kalandjai hagyhattak bennem mély nyomokat – mesélte a Tisza-parton a férfi, ahol megmutatta nekünk a vadonatúj hajót.Mihály úgy tudja, ez az első Szegeden készült lécpalánkolt kenu, ám nem csak ez motiválta. Az is célja volt, hogy értékes időt töltsön az építés során a kamaszkorú fiával. – Duplán kihívás a mai korban a kamaszkor a szülők számára, amikor a gyerekekre rászabadítottuk a kütyüket. Na, valahogy így kezdtem el ezt a kenuépítést egy első emeleti szobában – emlékezett vissza az édesapa.Ted Moores könyvéből dolgoztak, amely a lécpalánkolt kenu készítését írja le, valamint Kajner Gyula többszörös világbajnok kajakos is ellátta tanácsokkal. A lécpalánkolt kenu is, mint minden kenu, az indián kultúrára és életmódra vezethető vissza. Az indiánok eredetileg nyírfakéreggel vagy bőrrel bevont kenukat készítettek, esetleg óriástujából faragták őket. Mihály az itthon könnyebben beszerezhető lucfenyőből készítette a nagy teherbírású vízi járművet, amely ráadásul könnyedén szállítható. Ezt be is bizonyította a hajó építője: egyedül tette fel az autóra a majdnem 5 méter hosszú, 32 kilogrammos kenut.A leszedésnél és vízre bocsátásnál már fotós kollégám is segített – én pedig kipróbálhattam a házi gyártmányú kenut. Bár nem ülök mindennap kenuban, megállapítottam, hogy még a magamfajta rutintalan kezdővel is könnyen siklik a hajó, meglepően jól kormányozható, és nagyon jól gyorsul.A férfi tavaly ősszel készítette el a munkapadot, márciusban állt neki a tényleges munkának lakásuk nappalijában. Napi 2-3 órát dolgozott, hol egyedül, hol 14 éves fiával. Mint mondta, fia nem fogadta kitörő örömmel a kenuépítés ötletét, de segített édesapjának, és értékes időt töltöttek együtt.A kenu egy úgynevezett prospector kenu, amely több dologra is használható: lehet vele túrázni, de akár horgászni is belőle. Augusztus 7-én tették először vízre a szegedi Fokán, ekkor az egész család és a hitetlenkedő barátok is ott voltak.– Ha jól számolom, olyan 200–220 munkaórába telt az építés, anyaggal és a szerszámok beszerzésével együtt 140–150 ezer forintba került. Szóval megérte: van egy családi kenunk – összegezte az ideiglenesen hajóácsnak felcsapó pedagógus.