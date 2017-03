Pusztaszer és Ópusztaszer között nem jár a busz

Hét kilométer egy óra

Lenne megoldás?

Ingyen iskolabusz Ópusztaszerre

– Volt, hogy szánkón húztuk be a gyerekeket az iskolába – idézi fel a régmúltat Gyurász Sándor és felesége. A pusztaszerhez tartozó tanyán élő házaspár három gyereket nevelt fel. – De volt olyan is, hogy szóltunk, hogy nem tudjuk bevinni őket, mert nyakig ér a hó – emlékszik az asszony. – Megszoktuk, hogy kerékpárral járunk, olykor autóval – Gyurászék évtizedek óta élnek Pusztaszer külterületén.Pusztaszer és Ópusztaszer között nem jár busz. A hét kilométeres távolság helyett sokkal többet kell megtennie annak, akinek nincs autója. Kisteleken keresztül, átszállással egy órát utazhat az, aki nem tud kerékpárra pattanni vagy gyalogolni, és busszal szeretne egyik faluból eljutni a másikba. A két település között kisteleki átszállással összesen tíz járatpár van. Ezek közül hét nagyjából egyórás utat jelent, mivel nincs közvetlen csatlakozása a célállomáshoz, és csupán hárommal lehet fél órán belül eljutni Ópusztaszerről Pusztaszerre és megfordítva.– Volt próbajárat – magyarázza Máté Gábor , Pusztaszer polgármestere. – Fél évig számolták az utasokat, de úgy tűnt, hogy nem éri meg – tette hozzá a polgármester. – Ha jól emlékszem, akkor ez évekkel ezelőtt volt, ráadásul Pusztaszer és Ópusztaszer között közlekedő járat ment ideiglenesen. Talán, ha Csongrádról indulna – veti fel Máté Gábor, de rögtön hozzáteszi azt is, hogy a busztársasággal nagyon jó a kapcsolatuk, minden kérésükre azonnal reagálnak, biztos megalapozottan döntöttek így.A próbajáratra többen is emlékeztek a környéken, Gyurászék úgy vélik, hogy az itt élők túlságosan elszoktak a lehetőségtől is. – Persze mi is vittük a három gyereket autóval is, az naponta tizenöt kilométer. Nekünk ez volt a tandíj? – mosolyog Gyurász Sándorné . Nekik már inkább szép emlék az időszak. A próbajáratról mégis azt gondolják, hogy elkapkodta a társaság a döntést, mert szerintük biztosan jól jönne a két falut összekötő buszjárat. – Kevesebb a gyerek errefelé, mint régen, de azért laknak kint családosok – véli Gyurászné.– A mi gyerekeinket viszi az iskolabusz mindennap – magyarázza Szabó Csaba. Az Ópusztaszerhez tartozó tanyán élő háromgyerekes család éppen biciklire ül, mennek ügyeiket intézni a faluba. – Nekünk jó, mert legalább a gyerekeket viszi a busz, de a földút túloldalán, az a rész már Pusztaszerhez tartozik, ők mehetnek gyalog vagy bringával – Szabó Csaba szerint a pusztaszerieknek is dukálna, hogy legalább a gyerekekért eljöjjenek a faluból.