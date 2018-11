Rendkívüli ivóvízhálózat mosatás Újszeged és Szőreg területén

Az utóbbi időben jelentősen megnövekedtek lokálisan a vízminőségi problémák, döntően Újszeged és Szőreg területén.



A vízminőségi problémák oka egyrészt a kiépített víztisztítási technológiák sajátosságára vezethető vissza: bizonyos időnként le kell állítani (pl. tisztítás, fertőtlenítés miatt) egy-egy ivóvíztisztító telepet. Ilyenkor az egyes telepeken kitermelt és a hálózatba érkező vizek keveredése vaskicsapódást eredményezhet. A vaskicsapódás zavarossággal, sárga, barna elszíneződéssel jár.



A kicsapódott vas a beépített vízszűrőkben nagyon gyorsan összegyűlik, illetve felhalmozódhat a vízmelegítőkben is, ilyen esetekben szükséges és fontos a belső ivóvíz-hálózati rendszer gyakori, rendszeres karbantartása, tisztítása is.



A vízminőségi problémák jelentkezését követően a Szegedi Vízmű azonnal megkezdte az ivóvízhálózat rendkívüli mosatását.



A hálózat tisztítása során átmeneti nyomáscsökkenésre és vízhiányra kell felkészülni. A munkálatok következtében a víz zavarossá válhat. A víz ülepítés után fogyasztásra alkalmas, azonban javasoljuk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok megkezdése előtt, vételezzenek szükségleteiknek megfelelően ivóvizet.



Kérjük a lakosságot, valamint az érintett területek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak!



Amennyiben a hálózat mosatását követően is észlelnek vízminőségi problémát, kérjük, hogy hívják Társaságunk éjjel-nappal hívható hibabejelentő telefonszámait: 62/55 88 55, 06/80 82 88 82, 62/420 155.