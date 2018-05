Rigolettóé a világ legnagyobb bohócsipkája

Tihanyi Ildi látványterve a Rigoletto nyitójelenetéhez.

Látványos fantáziavilágba csöppenünk a Szegedi Szabadtéri Játékok nyitóestéjén, június 29-én: Harangozó Gyula rendezésében többméteres bohócsipkát idéz a mantuai herceg bálterme, Rigoletto és a díszes társaság pedig Náray Tamás és Tihanyi Ildi ruhakölteményeiben jelenik meg.– A ruhák megőrzik a Rigoletto korát idéző reneszánsz kontúrt, egyben maiak is – mondta el Tihanyi Ildi díszlet- és jelmeztervező, aki már három éve, Az álarcosbálban is együtt dolgozott Náray Tamással. – A színvilág nagyon közel áll hozzám: a díszlet alapvetően vörös színű, abban megjelenik a fekete, ezüst és arany. Ezeken kívül intenzív kék szín jelképezi a királyi udvart, a herceget. A jelmezeknél is letisztult formákkal játszunk, egyszerű színekkel, így a nézőnek rögtön beazonosítható minden karakter.Nem csak a tervezőpáros visszatérő művész a szabadtérin: a herceget az ország vezető tenoristája, László Boldizsár énekli, aki már negyedik éve alakít főszerepet a Dóm téren, Keszei Bori Gildájának bizalmasát, Giovannát pedig a Kossuth-díjas Kalmár Magda játssza. Rigoletto szerepében a hazai operaéletbe frissen berobbant Ludovik Kendit láthatják. A krimibe illő történet slágerekkel teli zenéjét tölti meg élettel Kiss András, Ádám Zsuzsanna és Kováts Kolos is. Az énekesek már tanulják a népszerű operát magyar szöveggel: úgy érzik, ha ezáltal közelebb hozzák a közönséget a műfajhoz, már megérte.– Számomra az az első, hogy egy történetet meséljek el. Nem modern rendezésben gondolkodom: látványt és élményt szeretnék adni a Dóm térre látogató négyezer embernek – árulta el Harangozó Gyula rendező. – Szeretném az egész operát mozgalmasabbá, jó értelemben „musicalesebbé" tenni. Verdi zenéje nagyon fülbemászó, és meg vagyok győződve róla, hogy ha magyarul éneklik, sokkal emberközelibb lesz ez a műfaj is.A Rigoletto közönsége idén is kap bónuszt: az augusztus 15-i Ajándékkoncertre ingyenes belépőt kaphatnak az operára jegyet vásárlók a készlet erejéig, ha befáradnak a Reök-palotában található jegyirodába. (X)