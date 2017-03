Siófoki üdülőt is árul az IKV

Fotó: Frank Yvette

Kilenc éve próbálja eladni az IKV Zrt. a volt I-es kórház és a pszichiátriai gondozó épületét. Ezek a legrégebben eladásra kínált önkormányzati tulajdonú üres ingatlanok – amelyek egyben a legdrágábbak is. Pedig a két egykori egészségügyi intézmény pályázati alapára jelentősen csökkent első meghirdetése óta. A 2009 márciusában kiürített volt I-es kórház és a szomszédos telken álló pszichiátriai gondozó együtt több mint 7 ezer négyzetméteres belvárosi telkét a rajta lévő épületekkel 1,3 milliárd forintért kínálták. Azóta már külön is eladnák őket, nagyjából 30 százalékkal olcsóbban.

A harmadik legdrágábban eladásra kínált városi tulajdonú ingatlan a Rigó utca 24/D alatti 1100 négyzetméteres épület, amelyben korábban a MIOK Szegedi Szakképző Iskola működött. Az IKV vezetése által közepes műszaki állapotúként jellemzett épület 1914-ben épült. A mai SZTE elődje, a Kolozsvárról Szegedre települt Ferenc József Tudományegyetem Általános Kór- és Gyógytani Intézete is itt működött.Az egykori főiskolai tankert másfél hektáros területe régóta elhanyagolt, fólia- és üvegházainak csak a csontvázai állnak, a fákat nem metszik, a kertet fölveri a gaz, kerítésén át szemetet dobálnak be vagy hord be a szél. 2010 óta a város tulajdona, 2009-ben még nettó 139 millió forintra becsülték.Az ötödik legdrágább eladósorba került önkormányzati tulajdonú ingatlan egy hangulatos fekvésű siófoki üdülő. A Balatontól mindössze két utcára álló 60-as, 70-es években épült, 110 négyzetméteres házikó az IKV szerint műszaki állapotát tekintve felújításra szorul. A kissé elhanyagoltnak tűnő telken viszont nagy fenyőfák adnak árnyat, legalábbis a Google Maps 2014. júliusi utcaképe szerint.

A szőregi iskolaépület majd százéves. Most ezt is dobra verik. Fotó: Frank Yvette

Megkérdeztük az IKV-t, mennyit költöttek tavaly az eladósorban lévő legdrágább ingatlanok karbantartására, őrzésére. A cég válaszából kiderült, hogy karbantartásra egy fillért sem fordítottak, viszont az őrzésük több mint 850 ezer forintba került.

Virtuális séta a lepukkant iskolában



Új szereplő a legértékesebb eladó városi tulajdonú ingatlanok listáján a 14,7 millióért kínált egykori szőregi általános iskola épülete, amelyet a huszadik század elején építettek. Eléggé leromlott állapotú, amelyet az IKV aloldalán 3D-ben is meglátogathatunk, végigjárhatunk. A falak, a mennyezet repedezik, viszont megmaradtak a neonlámpák, a konvektorok és néhány ajtó is a virtuális terepszemle alapján.