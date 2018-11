Szabadulnának a bűztől Klebelsbergtelepen: 2019 első felében kezdik meg a munkálatokat a Holt-Tiszánál

A Klebelsbergtelepen élőket érdekli környezetük, fontos számukra, hogy minél előbb elkezdődjön a szennyezett holtág rendbetétele. Fotó: Karnok Csaba

Ismét lakossági fórumot tartottak Klebelsbergtelepen a Holt- Tisza rehabilitációja kapcsán. Ahogy szombati lapszámunkban megírtuk, mégsem kezdik el a beruházást idén ősszel, ennek okáról a politikusok és szakemberek tájékoztatták a lakosságot. Az Összefogás Házában most is sokan gyűltek össze, akik több mint negyven éve várnak az egykor szebb napokat látott holtág rehabilitációjára. A keddi lakossági fórumon arra voltak kíváncsiak, miért nem kezdődtek még meg a munkálatok. B. Nagy László országgyűlési képviselő elmondta: 2016- ban kezdődött meg a folyamat a Dög-Tiszának nevezett, erősen szennyezett és büdös holtágszakasz rehabilitációjáért. – Ekkor a környékbeliek aláírásgyűjtésbe is kezdtek, a klebelsbergtelepiek 96 százaléka szignózta a dokumentumot, végül 2624 aláírást nyújtottak át nekem. 2016 decemberében megszületett a kormányhatározat a „Fekete víz" rehabilitációjáról. Akkor 2,9 milliárd forintot nyertünk uniós forrásból a fejlesztésre, és a tervekben az szerepelt, 2018-ban indulnak a munkagépek – idézte fel a kezdeteket B. Nagy. Majd elmondta, 2018 tavaszán egy újabb kormánydöntés született, amely átirányította ezt az összeget egy másik projektbe, amelynek oka az volt, hogy ekkora iszapmennyiség elszállítását és ártalmatlanítását abban a projektben nem lehetett megvalósítani. Novemberben egy újabb határozat meghozta a megoldást, a korábbi 2,9 milliárd helyett 4,5 milliárdból rehabilitálják a holtágat. – Emiatt egy picit csúszik a projekt, ám a jövő év első felében el fog kezdődni – jelentette be B. Nagy.Többen hitetlenkedtek, és azt kérdezték, valóban született-e kormánydöntés, és mikor jelenik meg a Magyar Közlönyben a határozat. Erre az országgyűlési képviselő azt válaszolta, jövő héten várhatóan már benne lesz. Kozák Péter, az Ativizig igazgatója azt magyarázta el a jelenlévőknek, miért csúszik emiatt a megvalósítás. – A nagyobb iszapmennyiség miatt kollégáim újra felmérték a területet, a műszaki rész már összeállt, az engedélyeztetések vannak folyamatban – részletezte a szakember. Kozák azt is elmondta, nyáron megkezdték a holtág védett értékeinek mentését, a Szegedi Tudományegyetem munkatársai és diákjai kimentették az ott élő teknősöket.Molnár Nórától, a teknősmentő expedíció vezetőjétől megtudhattuk, az ott élő ezer példány körüli populációból 684 teknőst fogtak ki.A jelenlévőket nehezen nyugtatták meg a szakemberek, volt, aki azt is megkérdőjelezte, egyáltalán létrejön-e a beruházás. Petróczi Zoltán azt kérdezte, az ígért 2020 helyett mikor fejezik be a munkálatokat. Az első felvetésre Nógrádi Tibor, a körzet önkormányzati képviselője válaszolt: – Biztos vagyok benne, hogy elkészül, fél évet csúszunk, ha már 40 évet vártunk rá, ez nem sok – érvelt Nógrádi.B. Nagy László elmondta, 2023-ra kell befejezni a beruházást. Többen – Révészné Tóth Zsuzsa és Kiss Márton Zsolt – is azt kifogásolták, hogy a Floratom miért engedheti bele termál csurgalékvizét a holtágba. Erre Kósa János, a városüzemeltetési iroda osztályvezetője azt válaszolta, ebben a kérdésben az önkormányzatnak nincs hatásköre. Kozák Péter hozzátette, ez környezetvédelmi kérdés.A jelenlévők abban maradtak, hogy jövő tavasszal ismét összejönnek, hiszen igénylik a tájékoztatást a beruházás állásáról.