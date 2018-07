Szegedi éttermeket értékeltek a Google-felhasználók, amelyek elérték a 4,3 csillagot - mutatjuk a listát

Elégedett vendégek ebédelnek a Gőry Pincében. A tulajdonosnak fontosak a visszajelzések, de csak ha hitelesek. Fotó: Frank Yvette

Vidéki csillagok

Bár a www.noihir.hu oldal nem emelt ki 4,3 csillagos értékelést elérő Csongrád megyei éttermeket, mi megtettük ezt. A hódmezővásárhelyi Kispiac étterem 201 vélemény alapján 4,8, a makói Cafe Rocco Restaurant 354 vélemény alapján 4,6, a szentesi Liget étterem 153 felhasználó értékelése alapján 4,5 csillagos. A csongrádi Kertvendéglő esetében 115 látogató vette a fáradságot, hogy értékeljen, az étterem 4,7 csillagot ért el a Google-felhasználók véleménye szerint.

A noihir.hu hírportál munkatársai 17 szegedi éttermet gyűjtöttek össze, ahová a Google Maps (Térkép) értékelések szerint érdemes betérni. A listába olyan éttermeket válogattak, amik elérték a 4,3 csillagos értékelést.Az alkalmazás vagy a weboldal (www.google.com/maps) használói egytől ötig csillaggal, valamint szövegesen is értékelhetik a felkeresett és a Google oldalain szereplő vendéglátóipari egységeket. Ezeket az értékeléseket azonban a Facebook-hozzászólásokhoz hasonlóan érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen bárki létrehozhat több profilt is, amivel lejárathatja vagy egekbe magasztalhatja a vállalkozást.Erről beszélt a listán szereplő egyik étterem, a tekintélyes adagjairól ismert Gőry Pince étterem tulajdonosa, Ábel Antal . – Ameddig valósak az értékelések, addig fontosak, mert tudunk belőlük tanulni. Az a baj velük, hogy nem mindenki áll hozzá jóindulattal. Akiknek valamiért nem tudunk megfelelni – mindenkinek amúgy is lehetetlen –, azok érthető módon csak a negatívumokat hangsúlyozzák – mondta a vállalkozó.Egy másik közkedvelt szegedi vendéglátóhely, a Vendéglő a Régi Hídhoz tulajdonosa nem osztja ezt a véleményt. – Egyáltalán nem tartom fontosnak ezeket a véleményeket – kezdte a szókimondásáról híres vendéglátós. Kovács Zsolt elmondta, az ő értékrendjébe nem tartoznak bele a különböző elektronikai eszközök. – Kizárom a világomból az elektronikát, ezért ezek a vélemények nincsenek rám hatással. Mi jobb helyzetben vagyunk a többieknél, nekem az a lényeg, hogy sokszor nem tud már asztalt foglalni a vendég, mert szinte folyamatosan telt ház van nálunk – mondta Kovács.A honlap cikke felsorolja az éttermeket és kiemel két-két levest, főételt és desszertet, valamint rövid ajánlót közöl a vendéglátóhely honlapjáról. A tizenhét, 4,3 csillagosnál magasabb értékelésű étterem a következő: Gőry Pince étterem, Garden étterem és söröző, Szent István étterem és borozó, Jobb Mint Otthon kisvendéglő, Oliva Bisztró, Szeged étterem, Classic Café Szerb Étterem és Grillkert, Tiszavirág, Őrangyal Gasztroház Vegetáriánus Étterem, Vendéglő a Régi Hídhoz, Roosevelt téri Halászcsárda, Bistorant, Taj Mahal étterem, Kiskőrössy Halászcsárda, Öreg Kőrössy Halászcsárda, Trója Ételbár és Kávézó, valamint az Oldies.