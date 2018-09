Színezzük ki az őszt!

Ha divatról van szó, a pasik mindig visszafogottabbak, mint a nők, de a változások előbb-utóbb őket is elérik. – Bár itthon még tartja magát, de hamarosan kimegy a divatból a szűk fazon, egyre többet merítünk a 80-as évek vonalaiból – mondja Lacfi Ági , üzletistílus-tanácsadó, és elmondja, a külföldi „divatdiktátorok" már egy lépéssel előrébb járnak.– Ha jól figyelünk, egyre több magasított, derékban hajtásokkal bővített, combtőnél még bő szárú, lejjebb pedig vagy szűkülő vagy teljesen egyenes szárú nadrágot láthatunk a férfiakon – magyarázza, és hozzáteszi, bár mi, magyarok lassan gördülünk az új trendek mentén, előbb-utóbb lecserélődik a jelenleg főként slim és superslim fazonból álló felhozatal.Az sem lesz meglepő, ha a nadrág nem fekszik majd rá a cipőre, hanem fél-egy centivel fölötte végződik majd, tudjuk meg. S kiderül, szerencsére a színeket sem kell mellőznünk idén ősszel. A sárgának minden árnyalata divat lesz, de nem nyúlunk mellé a bordóval, a zöldekkel vagy a rózsaszín, a barack és a korall árnyalataival sem. Mintákban továbbra is hódít a kockás, ősz végére pedig megjelenhetnek a fényes anyagok is.