Találkoztak a Kárpát-medencei szentmihályiak

Többéves kutatómunka eredményeként az elmúlt évben személyes látogatást is tettek két erdélyi településre, Tordaszentmihályra és Csíkszentmihályra. A szerbiai Magyarszentmihály is csatlakozott.



Az első fesztivál házigazdája a hétvégén Szentmihály volt. Három napra látták vendégül a 66 fős kulturális delegációt a határon túli településekről. A háromnapos rendezvényen bemutatták Szeged és Szentmihály nevezetességeit, szombat délután a népzene és a néptánc közös nyelvén szóltak egymáshoz.



Az esemény fénypontja a vasárnap délelőtti szentmise volt, ahol a szentmihályi templom kórusának Szállj el, kismadár című dalát megkönnyezték a vajdasági és erdélyi magyarok. A hosszú távú cél az, hogy még több Szentmihály nevű településsel felvegyék a kapcsolatot, annak érdekében is, hogy a magyarságtudatot erősítsék.