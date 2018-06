Támad a parlagfű - Július 1-jétől ellenőriznek

Július 1-jétől kezdődik a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának hatósági ellenőrzése. A rendkívül allergén növény virágpora súlyos allergiás megbetegedések okozója, ami a magyar lakosság mintegy 20 százalékát érinti. A parlagfű gazdasági szempontból is káros lehet, mivel agresszivitásának köszönhetően elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, jelentős terméskiesést okozva.

Idén az átlagosnál hidegebb tavaszi időjárás következtében később, április elején indult meg a parlagfű csírázása. A növény virágai időjárástól függően júliustól jelennek meg, és a virágpor szóródása egészen a fagyok beálltáig tart.



A törvény értelmében a földhasználónak minden év június 30-áig gondoskodnia kell a megelőzésről. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának a bevonásával, több alkalommal a levegőből is ellenőrzi majd a hatóság. A kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, és közérdekű védekezést rendel el. Ennek mértéke 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet.



Tavaly 243 eljárás indult, és 4,8 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki a kormányhivatal parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.