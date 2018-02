Többször letört a kocsi tükre, annyira centizni kell - a katona sem tudott elindulni éjszakai szolgálatba

Kevés a hely. Hiába kéri Gulyás Anett, hogy ne parkoljanak Szilléri sugárúti garázsuk elé.

Fotó: Frank Yvette

– A párom katona, volt, hogy hajnal kettőkor hívták szolgálatba, és nem tudott kiállni a kocsival a segítségem nélkül – mesélte Gulyás Anett , akinek a Szilléri sugárúton van lakása és hozzá tartozó garázsa. – Nyilván nem fog kijönni a közterület-felügyelet éjjel segíteni, ezért sem értem, miért bejelentés alapján dolgoznak, amikor az ügy már hónapok óta húzódik, és több panasz érkezett a részünkről. Ha egy nagyobb autó ide parkol, képtelenség kiállni. Többször letört a kocsink tükre, a karosszériát meghúztuk, annyira centizni kell – fejtette ki.Áprilisban kezdett el levelezni a közterület-felügyelettel.– Ígéretet kaptam, hogy szórólapon figyelmeztetik a sofőröket, ne parkoljanak a garázsok elé. Kétlem, hogy ez hatásos megoldás. A lakóövezeti tábla ki van téve, de hiába, ha nincs szankcionálva a szabályok megszegése. Már telefonon, levélben, szinte az összes fórumon többször értekeztem az illetékes szervvel. E-mailen kaptam választ, melyben jelezték, hogy szabálysértést követ el az, aki az ingatlanra történő be- vagy kihajtást az ingatlantulajdonos engedélye nélkül akadályozza – magyarázta Gulyás Anett.

– Öt méteren belül nem állhat autó a garázstól, ezek a kocsik azonban négy méterre parkolnak, ráadásul a kapu kifelé nyílik. Nem csak nálam van ez a probléma, a mellettünk lévő garázs tulajdonosa télen kint parkol az autójával, különben nem tud elindulni otthonról. Többször ragasztottam ki papírt a környéken, hogy ne parkoljanak ide, volt, hogy zsákokat hagytunk a párommal a parkolóban, rajta hasonló szöveges kéréssel, de mind hiába. Már jelentettem fel szomszédot, de nem oldódott meg a helyzet, a vétkes pedig kritikán aluli stílusban reagálta le a panaszomat. A fő probléma az, hogy egyre több az autó, és egyre kevesebb a parkolási lehetőség.A szegedi polgármesteri kabinet szerint a közterület-felügyelethez ezzel a problémával kapcsolatban már tavaly is érkeztek jelzések, a felügyelők több alkalommal jártak a helyszínen, amikor szabálytalan várakozást nem tapasztaltak. Az egyik helyszínelés alkalmával (amelyen a bejelentő is részt vett) kiderült, hogy a közterületen parkoló járművek nem közvetlenül a garázs előtt, hanem attól több mint hat méter távolságra a parkoló szélén várakoznak, és ezzel általában nehezítik, de nem teszik lehetetlenné a garázsból történő kiállást – írta válaszában a kabinet.Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabálytalanul várakozó autóssal szemben a rendőrség és a közterület-felügyelet is jogosult intézkedni akár a gépjármű elszállításával is. Miután a közlekedési szabályok egyértelműek, további forgalomszabályozásra nincs szükség. A tulajdonos a garázsa ajtaján jogosult olyan figyelem felhívó jelzéseket elhelyezni amellyel a járművek vezetőit tájékoztatja.