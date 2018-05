Újra egekben az üzemanyagok ára

Káosz és sztrájk Brazíliában



Negyedik napja sztrájkolnak a brazil kamionsofőrök a dráguló üzemanyagárak miatt. A teherautók az ország nagy részét úttorlaszokkal is megbénítják, így teljes a káosz. Nincs élelmiszer a boltokban, kiürültek a benzinkutak, a posta nem garantálja a küldemények célba juttatását. A brazil kamionosok azért tiltakoznak, mert 4 reálba, vagyis átszámítva 300 forintba kerül a dízel literenként.

– Érdekesnek tartom, hogy hirtelen éppen a nyári szezon előtt megy fel a benzin ára. De sajnos csak az üzemanyag ára emelkedik, a bérünk nem – méltatlankodott az M5-ös autópálya szatymazi Mol-kútjánál kávézó Nagy Róbert A kiskunlacházi férfinak eszébe se jutott, hogy itt tankoljon. Azt mondta, a hét elején még otthon 395 forintos dízellel töltötte fel a Toyotája tankját. A Mol-kút kongott az ürességtől, ami nem csoda, rövid üzemanyagár-körképünkben itt találkoztunk a legmagasabb árakkal, ami egyébként is megszokott az autópályák mellett lévő töltőállomásokon. A 95-ös oktánszámú benzint 437,9, a gázolajat 436,9 forintért mérték.A Mol pénteken bruttó 6 forinttal emelte a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Az emeléssel a benzin átlagára 398 forintra, a gázolajé 408 forintra emelkedett. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, akkor a 95-ös benzin bruttó 4, a gázolaj bruttó 5 forinttal drágult. A benzin ára 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.Az egyik olcsónak számító szegedi kúton, a régi 5-ös melletti Auchan töltőállomásán hosszú sorok kígyóztak tegnap. Az egyik kis Mercedesből Mici, a kis westie ugatott kifelé mérgesen. – Egyáltalán nem örülök az áremelésnek. Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozom Kiskundorozsmán, ezért nagyon nem mindegy, mennyi pénzért tankolok dízelt a munkagépekbe – mondta Maróti Tibor , aki tankolás után egy 50 literes kannában vitte az üzemanyagot a traktorba. Itt a 95-ös benzint 383, a gázolajat 389 forintért adták literenként pénteken.– Sokallom. Nagyon sokallom a 400 forint fölötti üzemanyagárakat – summázta véleményét röviden az egyik Honvéd téren várakozó taxis. Molnár Marcell , a Tempó Taxi munkatársa érdekesnek találta, hogy valamiért április után kezdtek el emelkedni az üzemanyagárak.– Én 4-5 naponta tankolom tele az autómat. Ez korábban 21-22 ezer forintomba került, most 24 ezer volt. – Sírhatunk, és akkor mi van? – zárta rövidre a beszélgetést Marcell egyik kollégája, akinek nem is maradt ideje kipanaszkodnia magát, fuvarja érkezett és továbbállt.A legalacsonyabb árakkal a szerkesztőségünkhöz közeli Tompai kapu úton lévő MAXIline töltőállomáson találkoztunk, ahol szintén többen kannában vitték az olcsó üzemanyagot. Itt a 95-ös literje 380,9, a dízelé 389,9 forint volt péntek kora délután.