Újra elsőfokú tárgyalás - Ellentmondásokba keveredett Ahmed a bíróságon

A határon szolgáló rendőrök vallomásának felolvasásával folytatódott a határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépésével és terrorcselekménnyel vádolt Ahmed H. pere a Szegedi Törvényszéken hétfőn. A megismételt elsőfokú tárgyaláson a bíró olvasta fel a rendőrök korábban tett vallomását, akiket a 2015. szeptember 16-án, a röszkei határátkelőnél történt zavargásokról kérdeztek A rendőrök gyakorlatilag ugyanazt vallották. Mindegyikük elmondta, hogy mikor riasztották őket, és mikorra értek a határra, teljes védőfelszerelésben. Arra azonban egyikük sem tudott egyértelműen válaszolni, hogy valóban a vádlott volt-e a hangadó, és az ő utasítására törték volna át a bevándorlók a határkerítést. Az egyik rendőrnő elmondta, hogy valóban volt egy ember, akinél volt egy hangosbeszélő, de nem azonosította egyértelműen Ahmed H.-t. Azt szinte mindegyikük elmondta, hogy hatalmas volt a feszültség, és a határ szerb oldaláról kövekkel és palackokkal dobálták őket, és erőszakkal akartak Magyarországra jutni. Az egyik rendőr arról beszélt, hogy fejsérülést szenvedett, miután egy fatuskót vágtak hozzá, egy társa nyakát pedig egy kilőtt, de visszadobott füstgránát találta el.A rendőrök vallomásához a gyanúsítottnak nem volt különösebb hozzáfűznivalója, azonban amikor az ő korábbi vallomásáról kérdezte a bíró, többször is emelt hangon tett megjegyzéseket. Akkor lett ideges, amikor kiderült, hogy a vallomásával ellentétben mégiscsak dobhatott valamit a rendőrök felé. Erről azt mondta, hogy nem a rendőrökre támadt, hanem egy afgán férfire, akivel már korábban összeszólalkozott valamin. Ahmed H. elmondta, hogy az egyedülálló pakisztáni, afgán és iraki férfiakkal volt a legtöbb gond, ők dobálóztak és ők álltak ellen a rendőri intézkedésnek leginkább. A férfi mostani vallomásában az sem volt egyértelmű, hogy értette-e azt, amit a magyar rendőrök mondanak neki. Egyszer azt mondta, hogy értette, később, hogy nem. Az ellentmondást azzal magyarázta, hogy több rendőrrel is beszélt. Egyébként végig azt hangsúlyozta, hogy csupán biztonságban szeretett volna a családjával Magyarország területére lépni, semmilyen rossz szándéka nem volt.A jelenleg 41 éves férfit a határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség. A Cipruson élő Ahmed H.-t a Szegedi Törvényszék tavaly novemberben bűnösnek találta, és tíz év fegyházbüntetéssel sújtotta, de ezt a döntést a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú eljárás megismétlésére kötelezte a bíróságot. A vádirat szerint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését követően, 2015. szeptember 16-án több száz migráns gyülekezett a Röszke–Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarországra belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést feszegetve próbálta azt kidönteni, majd néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült.