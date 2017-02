ÚtON: nagy forgalomra és várakozásra készüljön, ha délután autóba ülne!

A szokásos délutáni forgalom van a városban. Mindenfelé sokan vannak, bár most még viszonylag tempósan lehet autózni. A Tisza Lajos körúton már kezd lassulni a tempó, és a Belvárosi híd előtt is várakozásra kell észülni: Az enyhe idő ellenére rengetegen indultak el is autóval. A sugárutakon, örutakon már most lámpától lámpáig érnek a kocsisorok .Újszeged felől mindkét hidunkon sokan vannak, a belvárosi hídon csak araszolva lehet haladni. Az Oskola utca, a Kelemen utca, valamint az Aradi tér is be van lassulva. A Boldogasszony sugárúton illetve a Szentháromságon is araszolás van. A Mars tér örnyé én a buszok ki- és bekanyarodása lassítja a haladást - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.