Változatos kurzuskínálattal indult szeptemberben a Bölcsész Szabadegyetem

Az idei őszi szemeszterben az eddigieknél még nagyobb kurzuskínálattal várja a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a humánkultúra valamennyi ágára fogékony külsős hallgatóit. A választható előadások palettája egészen szélesre sikeredett, az irodalom, filozófia, művészettörténet, régészet, történelem, vallástudomány, nyelvészet és néprajz alapjait vagy vadregényes tájait bebarangoló témákból minden korosztály kedvére válogathat. A kurzusok felvételének nem akadálya sem az életkor, sem az előképzettség, így ez jó lehetőség azon középiskolásoknak, akik előre belekóstolnának az egyetemista életbe, vagy azon idősebbeknek, akik kulturálisan aktív környezetben élnék újra, vagy pótolnák az elmúlt éveket. Idén először van lehetőség idegen nyelvű kurzusokon is részt venni, így ezek a hasznos és érdekes ismeretanyagok átvételén túl, egy egészen speciális lehetőségét is kínálják a nyelvtanulásnak.



A III. Bölcsész Szabadegyetem az eddig négy elemből álló Bálint Sándor program startkövének számít, s mint ahogy azt névadójának élete és munkássága is sugallja, célja az egyetem megnyitása Szeged és Szeged környéke előtt, a karon folyó kiemelkedő tudományos munka közérthető nyelven történő megfogalmazása és közreadása. További tudománynépszerűsítő programokkal is készül a kar, így lesz házigazdája az október 4-én, hagyományteremtő célzattal megrendezett Magyar Kiadók Napjának, valamint egy a következő félévre tervezett eseménysorozatnak, az AudMax esteknek is helyszínt, és oktatói révén izgalmas tartalmat biztosít. A Bölcsész Szabadegyetemről, a jelentkezés módjáról, díjáról, valamint a meghirdetett kurzusokról bővebb információt a Bölcsészettudományi Kar honlapján talál.