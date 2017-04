Donorok dönthetnek az osztálykirándulás támogatásáról

– Országszerte egyre kevesebben adnak vért. Úgy gondoltuk, a magunk módján ösztönözzük a donorokat – mondta Szebellédi Endre , Nagymágocs polgármestere. Az önkormányzat versenyt hirdetett. Az április 25-i véradás résztvevői szavaznak arról, hogy a helyi iskola melyik osztályának kirándulását támogatja az önkormányzat 20, 15, illetve 10 ezer forinttal. A másik szavazólapon pedig az óvodás és bölcsis csoportok versengenek egy nagy tortáért.– Nálunk sokéves hagyomány, hogy a véradókat az évi utolsó véradás után vacsorára hívjuk. A költségeket az önkormányzat állja – tudtuk meg Kós Györgytől, Fábiánsebestyén polgármesterétől.Pitvaroson januárban döntött arról a képviselő-testület, hogy a véradóknak 2 doboz sört és 2, egy éven belül felhasználható ebédjegyet adományoznak, amit a napközis konyhán válthatnak be.Székkutason 2015 elején lépett életbe az a rendelet, amelyről már írtunk lapunkban: a rendszeres véradóknak 5 ezer forintos adókedvezményt biztosít a falu a kommunális adóból.– Az első évben 59, tavaly 58 székkutasi kapta meg a kedvezményt – tudtuk meg Szél István polgármestertől. – Idén az első véradáson 73-an jelentek meg. Ha a következő véradáson is nyújtják a karjukat, természetesen rájuk is vonatkozik a kedvezmény. Nálunk a főiskolások ösztöndíjra is pályázhatnak.A 100 ezer forintért cserébe 5 nap közösségi munkát kérünk, amit véradásokkal is ki lehet váltani – tette hozzá.Nem a kedvezmények miatt vállalkozott véradásra a székkutasi Dezső házaspár. Dezső Bálint több mint három évtizede nyújtotta először a karját, a feleségének pedig ez egy bátorságpróba volt, amit kiállt, és azóta is rendszeresen ad vért.