Jubilál a szentesi tanári kórus

Tíz éve, a 2008-as Országos Református Tanévnyitó kapcsán jött létre az énekkar, az eseményt akkor a Magyar Televízió is élőben közvetítette. Azóta a kórus folyamatosan részt vesz a város életében, az iskolai alkalmakon túl felléptek a Vöröskereszt jótékonysági hangversenyén, az Ars Sacra zenei fesztiválon, az ökumenikus imahéten és az adventi alkalmakon is.



A legnagyobb élményük alighanem az Omega együttessel közös fellépés, a szentesi nagytemplomban több ezer néző előtt tartott Omega Oratórium-koncert lehetett.



– Énekeltünk már saját kollégáink esküvőin is – egészíti ki a lajstromot Karikó-Tóth Tibor, az iskola igazgatója. – Nemcsak egy kórus vagyunk, hanem egy baráti társaság is. Az évek során majdnem ugyanaz a társaság maradt együtt, de csatlakoztak újak is hozzánk, más iskolákból és felekezetekből is – mondta el a kórus oszlopos tagja.



Az énekkar tízéves fennállása alkalmából egy jubileumi hangversennyel ünnepelnek, a mai napon délután öt órakor lépnek fel Farkas Márta karnagy vezetésével a zeneiskola hangversenytermében. A koncerten a hazai és nemzetközi kórusirodalom legszebb darabjai csendülnek majd fel. Az előadás a Zene-Világ-Zene programsorozat bérleten kívüli ráadásestje.