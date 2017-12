8 +1 tipp az utolsó ajándékvásárlási rohamban

Az árak könnyedén összehasonlíthatók, így az online vásárlás egyértelműen segíti azt a fajta vásárlói tudatosság fejlesztését, amit mi a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő tudásanyagával már gyerekkorban igyekszünk átadni. A K&H Csoport felelős vállalatként elkötelezett abban, hogy a jövő generációja számára átadja azt a tudást, mellyel felvértezve nem okoz számukra nehézséget előre tervezni és számolni, amikor vásárlásra kerül a sor, így lehetőségeikhez mérten okosan, a legjobbnak gondolt ajándékot tudják megvenni

Mérjük fel, hogy mennyi pénz áll rendelkezésünkre, és írjunk listát, hogy milyen ajándékokat vettünk már meg, mi hiányzik még. Írjuk fel, hogy kinek az ajándékára mennyit szánunk és igyekezzünk ettől nem eltérni a vásárlás során. Lehetőleg előre próbáljuk kitalálni, hogy mi lesz az ajándék, hogy ellenőrizhessük más vásárlók visszajelzéseit, valamint a legkedvezőbb árat is megkereshessük. Próbáljuk kihasználni az akciókat – persze ésszerűen. A könyvesboltok 2+1, 3+1 akcióban kínálnak könyveket, talán több családtagunknak is találunk így ajándékot. A kézzel készített ajándék nagyon menő! Nem is gondolnánk mi mindent lehet készíteni kézügyesség nélkül. Akár kuponokat is gyárthatunk később beváltható közös kakaózással, társasjátékozással. Ami nem kell adjuk el! Ez főként a gyerekjátékokra igaz – rengeteg csoportban el lehet adni a már megunt vagy csak kinőtt gyerekjátékokat, akár ezek árából meg is lehet az új ajándék. Írjunk bevásárlólistát a piacra is – rengeteg ételt dobunk ki karácsonykor, ne essünk túlzásokba, nem kell egy hadseregre való fogás. Igyekezzünk olyan ajándékot venni, amire valóban vágyik a megajándékozott: az ajándék lényege, hogy más örül neki, nem olyan, amire mi vágyunk. Sőt, olyasmit se adjunk, ami újabb vágyakat kelt: egy játékkonzolhoz használható lemez például konzol nélkül inkább bosszantó ajándék.

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő éppen azt a fajta tudatosságot igyekszik megtanítani a gyerekeknek, ami segíti őket a folyamatos és minél nagyobb ajándékok vásárlásra buzdító világban is okosnak maradni és addig nyújtózkodni, ameddig a takaró ér.A karácsony legfontosabb része a családi együttlét.– derült ki egy felmérésből. A magyarok 54 százaléka szűk családi körben - házastársával, gyermekével - képzeli el a szentestét, 40 százalékuk tágabb családjuk körében tölti a december 24-ét.Az együttléthez azonban kiadások is társulnak, így évről évre születnek felmérések arra nézve, hogy mennyit költünk karácsonykor. Érdekes, hogy. Az Árukereső felmérésének 2012-es adatai szerint 33 900 forintot költöttek az emberek, idén pedig 35 ezer forintot szánnak erre. Ebből az összegből általában hat embert ajándékoznak meg, átlagosan egy ajándékra 7 ezer forintot szánva. Legkevesebbet a kollégáinkra szánunk.Egy másik kutatásból az is kiderült, hogy, de a vásárlók ötöde a félretett megtakarításait is erre fordítja.– ők jellemzően folyószámla-hitelkeretüket terhelik meg a karácsonyi kiadásokkal, átlagosan 25 ezer forint értékben. Az NRC Piackutató felméréséből az is kiderült, hogy, a válaszadók nagy része már októbertől takarékoskodik erre a célra.A felmérésekből úgy tűnik, hogy vásárlás előtt a legtöbben alaposan tájékozódnak – hiszen egyre többen online vásárolnak, ahol az adott termékről visszajelzéseket is könnyen kaphatnak.– mondta Horváth Magyary Nóra, a vetélkedő zsűritagja.+1. De a legfontosabb, hogy az ünnep alatt legyünk otthon a családdal, ne csak testben – a gondolatainkban is. Játsszunk a gyerekek új játékaival, vegyük fel az új ruhákat, olvassuk az új könyveket! Örüljünk egymásnak!