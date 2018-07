Balázs Klári pelenkával alszik

Mivel férjével, Korda Györggyel többet koncerteznek, mint egynémely fiatal zenész, Balázs Klárinak igen fontos, hogy jó formában legyen –Persze, nem csak a testét kell karbantartani, színpadi ember lévén arra is figyelnie kell, hogy az arcbőre mindig üde és friss legyen. Természetesen van benne némi egészséges női hiúság is, ám amit kedd reggel a Petőfi Rádióban elmesélt, még ezen is túlmutat. Kiderült ugyanis, hogy az énekesnő pelenkával alszik.– Na nem úgy kell elképzelni, hogy magamra kell tekernem! – viccelődött anak Klári. – A szememre használom a textilpelenkát. Ami a bébiknek jó, az az én bőrömnek is csak jó lehet. A szememre szoktam tenni, megnyugtatja a puha anyag, és a fénytől is véd – mesélte az énekesnő, aki kipróbált már szemtakarókat is alváshoz, de azok kényelmetlennek bizonyultak, mindegyik a gumijával vagy a tépőzárjával nyomta a fejét. Így esett a választása a puha pelenkákra.Korda György felesége már évtizedek óta így alszik, azt a fajta finomságot adja, amit mindig is imádott. Még utazáshoz is szokta vinni, van vagy húsz darab, amiket a törülközőkkel együtt mindig kifőz. Az is fontos ugyanis, hogy a naponta cserélt textilpelenka makulátlan tiszta legyen.