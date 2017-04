Hajdúék válása a gyerekek miatt hiúsult meg

A Best magazin pénteken megjelent számában arról ír, hogy Hajdú Péter és Sarka Kata azért nem tudott másodjára sem elválni, mert a gyerekek megtorpedózták azt. Mint ismert, Hajdú Péter és Sarka Kata 10 évnyi együttlét után úgy döntött, hogy különválnak, már mindkét félnek van új kapcsolata, ám hivatalosan mégsem tudták hitelesíttetni az akaratukat. A lap szerint ennek elsődleges oka a két gyerek, Noncsika és Dávidka, akik mind a mai napig igyekeznek meggyőzni a szüleiket arról, hogy béküljenek ki.– Nem lehet csodálkozni azon, hogy a gyerekeket megviselte az elmúlt időszak. Mindketten sírósabbak lettek, és azon szurkolnak, hogy szüleik béküljenek ki - hivatkozik a Best a családhoz közelálló forrásra. – Péter ezért nem ment el a múlt heti válóperes tárgyalásra.Első alkalommal Sarka Kata nyújtotta be a válópert, akkor egyik fél sem jelent meg a békéltető tárgyaláson, majd másodszorra már Hajdú Péter fordult a bírósághoz, ám a múlt héten nem jelent meg a tárgyalás helyszínén, így ezúttal is meghiúsult a válás - írja a borsonline.hu