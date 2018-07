Huszonnégy filmet vetítenek a Vertigo Filmhéten

Huszonnégy filmet tűz műsorra az V. Vertigo Filmhét vetítéssorozata július 25. és augusztus 1. között a fővárosi Puskin moziban, valamint az idén először három vidéki helyszínen is.



Egy teljes héten át a közelmúlt filmtermésének legjavából naponta három - szombaton és vasárnap négy-négy - artfilmet nézhetnek meg kedvezményes áron az érdeklődők - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A Puskin mozihoz idén három vidéki helyszín is csatlakozik: a szombathelyi Agora - Savaria Filmszínházban, a szegedi Belvárosi moziban és a szolnoki TISZApART Moziban is lesz Vertigo Filmhét egyéni programmal és jegyárakkal.



A esemény idei programjában angol dokumentumfilm, dán fekete komédia, francia romantikus vígjáték, magyar szatíra, norvég misztikus thriller, görög dráma, amerikai fekete vígjáték, magyar animációs mesefilm és számos fesztiválkedvenc is szerepel.



Július 25-én, a nyitónapon premier előtt vetítik A kíméletlen című angol-amerikai-francia drámát.

A film Billy Moore angol bokszoló igaz története, aki Thaiföld két legbrutálisabb börtönét élte túl, muay thai harcosként részt vett a börtönök közötti küzdelmekben.



Ugyancsak premier előtt lesz látható a fesztivál zárónapján, augusztus 1-jén Xavier Giannoli francia alkotó A jelenés című filmje, amelynek főszerepében a Cannes-ban a legjobb színész díját elnyerő Vincent Lindon látható.

A történet egy 18 éves lányról szól, akinek megjelent Szűz Mária. A Vatikán kivizsgáltatja a jelenést, leginkább arra kíváncsiak, hogy nem csalás áll-e a háttérben.



Július 26-án az Arany Pálma-díjas Ken Loach-rendezés, az Én, Daniel Blake, majd az Oscar-díjas dokumentumfilm, az Amy - Az Amy Winehouse-sztori lesz látható. A napot Jorgosz Lantimosz görög rendező Cannes-ban díjazott, Egy szent szarvas meggyilkolása című filmje zárja az Oscar-díjas Nicole Kidmannel és Colin Farrell-lel a főszerepben.



Skandináv filmeké lesz a főszerep július 27-én.

Először a Vad Észak - Mese az ezer tó országából című finn természetfilmet, majd a Kisvárosi gyilkosok című dán fekete vígjátékot tűzik műsorra, végül a Thelma című norvég misztikus thrillert láthatják az érdeklődők.



Magyar napot tartanak július 28-án.

A Lengemesék című animációs filmet követően Mészáros Márta Aurora Borealis - Északi fény című alkotása és Fekete Ibolya Anyám és más futóbolondok a családból című családdrámája következik.

A napot a Lajkó - Cigány az űrben című fekete komédia zárja.



Július 29-én frankofón alkotásokat tűznek műsorra.

A Belle és Sebastien 3 - Mindörökké barátok című film nyitja a francia alkotások sorát, amelyet Omar Sy legújabb romantikus mozija, a Doktor Knock követ. Premier előtt mutatják be a Bűbájosok című új francia vígjátékot, a napot pedig Francois Ozon cannes-i versenyfilmje, a Dupla szerető zárja.



Július 30-án vetítik világsztárok főszereplésével Az ígéret című történelmi drámát az örmény népirtásról. Újra látható lesz a Holdfény című dráma, amely tavaly a legjobb film Oscar-díját érdemelte ki, de műsorra tűzik a Wind River - Gyilkos nyomon című thrillert is. Másnap kelet-európai napot tartanak.

A lengyel színeket Adrzej Wajda utolsó játékfilmje, az Emlékképek képviseli; Bulgáriából a többszörös díjnyertes Az óra lesz látható; végül a román cannes-i díjazott Kutyák című alkotás zárja a napot.



A fesztivál zárónapján A jelenés című film mellett vetítik Brie Larson Oscar-díjas alakításával A szobát, valamint az Én, Tonya című fekete amerikai vígjátékot.



Az esemény a Vertigo Média és a Budapest Film Zrt. közös szervezésében valósul meg.