Körözik a Disney-hercegnőt - 100 millió dollár jutalmat tűztek ki a fejére

A louisianai Slidell városának rendőrsége meg igazán nézi jó szemmel az államon uralkodó fagyos időjárást. Emiatt Facebook-oldalukon körözést is adtak ki a Jégvarázs Elza hercegnőjére - mondván, csak is ő lehet a felelős a mínuszokért - írja a Bors “Amint az időjárás is mutatja, Elza rendkívül veszélyes lány, óvatosan közelítsék meg" - írják a 100 millió dolláros jutalmat kínáló körözésben.