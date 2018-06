Legalább 30 millió forintért vették meg Mozart egy humoros levelét

Hatszámjegyű euróösszegért, vagyis legalább 30 millió forintért szerezte meg a salzburgi Mozarteum Alapítvány Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) egy humoros levelét, amelyet a zeneszerző jóbarátjának és kollégájának, Anton Stollnak írt.



Az 1791 júliusában, Mozart halála előtt hat hónappal kelt levélben a zeneszerző arra kéri barátját, hogy küldje el neki annak a két műnek a kottáit, melyeket korábban közösen játszottak el egy badeni templomban. Mozart kérését viccekkel körítve, egy kis versben fogalmazza meg.



"Ez a levél bemutatja a szélesebb nyilvánosság előtt Mozart frivol humorát" - mondta Johannes Honsig-Erlenburg, az alapítvány elnöke kedden. "Szavai egy éles elméjű, jó humorérzékű, ugyanakkor nagyon spirituális és intelligens emberre vallanak" - mondta az új szerzeményt bemutató keddi sajtótájékoztatón Rolando Villazón mexikói operaénekes, az alapítvány nagykövete.



Élete utolsó hónapjaiban, amikor ez a levél is keletkezett, Mozart depresszióba süllyedt, bár itt olvasható szavaiból érződik az életkedv is. Még legsötétebb pillanataiban is meglátta az élet szépségét, és ez az ellentmondás kihallatszik a zenéjéből is - mondta a sztártenor.



A levélben Mozart szót ejt legújabb, készülő művéről, A varázsfuvoláról is, egyik leghíresebb szerzeményéről, amelynek bemutatójára pár hónappal később, 1791 szeptemberében került sor Bécsben.



A pontosan nem ismert, "hatszámjegyű" euróösszegért megvásárolt levél ismeretlen magántulajdonostól történt megszerzését Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann osztrák-német üzletasszony finanszírozta.



A Mozarteum Alapítvány tulajdonában vannak eredeti Mozart-kották és a családi levelezés nagy része, köztük mintegy 200, Mozart által írt levél is. Mozartnak minden, a gyűjteményben lévő levele elérhető az alapítvány honlapján, keddtől az új kézirat is. A Mozarteumnak legutóbb 2001-ben sikerült megszerezni a zeneszerző egy eredeti levelét.