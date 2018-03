Magyar kiadásban is megjelenik a Serge Bloch illusztrációival készült Biblia

Hatalmas vállalkozás volt a könyv születése, négy évig dolgoztak az ötszáz oldalas, mintegy kétezer rajzot tartalmazó nagyméretű köteten, amely az Ótestamentum jól ismert történeteit mutatja be - számolt be róla a világhírű illusztrátor, Serge Bloch, aki a napokban rövid budapesti látogatásán két előadást tartott munkásságáról a közönségnek.



A Biblia volt az első közös munkája Férdéric Boyer-val, aki 2001-ben már dolgozott egy nagyszabású projekten, amelynek keretében bibliamagyarázók és kortárs francia írók készítettek teljesen új francia fordítást a Bibliához. "Most újra elmeséltük az ószövetségi történeteket, kicsit másként. Frédéric 35 bibliai történetet választott ki. Vannak köztük epikusak, más részek költőiek, mint az Énekek éneke, és akadnak látomásszerűek. Azt akartuk, hogy ez a feldolgozás egyszerre legyen klasszikus és modern, egy család együtt olvashassa" - fogalmazott.



Minden alaptörténetből egy-egy rajzfilmes epizód is született. A több mint kétórányi animációs filmet ugyanazzal az ambícióval készítette a két szerző, mint a könyvet: igyekeztek bibliai szöveg teljes gazdagságát visszaadni. "Talán a rajzfilm segít abban, hogy a fiatalabbak is befogadhassák, beleérezhessék magukat a történetekbe. Tapasztalataink szerint működik is, tetszik a gyerekeknek" - fűzte hozzá megjegyezve, hogy az animációs filmet sem moziban sem tévében nem forgalmazzák, az interneten azonban hozzáférhetők az epizódok és iskoláknak szánt kiadása is van a 150 percnyi rajzfilmnek.



A rajzok segítenek a történetek értelmezésében. "Könnyed, ugyanakkor irodalmi stílust szerettem volna" - magyarázta.



Bloch felidézte, hogy eleinte nem akarta elvállalni ezt a feladatot, de aztán ráébredt, hogy ezek a történetek a gyermekkorát jelentik. "Úgy nőttem fel Elzászban egy zsidó családban, hogy ezeket hallgattam. Hat-nyolc éves koromban egy fantasztikus rabbi mesélte őket a hittanórákon. Kicsit kék, alkoholos szagú, stenciles másolatokat osztott szét, és miközben hallgattuk, színezni lehetett. Mikor most évtizedekkel később visszatértek ezek a történetek, sok örömet adott ez a munka" - emlékezett.



"Ez a könyv a reményről szól, ezért volt érdekes dolgozni vele" - foglalta össze a művész.



A francia kiadás után már japán, olasz, angol, holland, szlovén és koreai nyelven is megjelent, Magyarországon a Scolar és a Vivandra kiadó gondozásában lát napvilágot jövőre.



Közben már az Újtestamentumon is dolgoznak Boyer-val. Úgy akarják elmesélni Jézus történetét, hogy "a személyiségének, a közvetlenségének az üzenetét" adják át. "Jézus nem úgy fog kinézni, mint ahogy gyakran ábrázolják, nem a szandálos filmek, vagy Mel Gibson A passiójának Jézusa lesz. Külsőre olyan lesz, mint mindenki más" - mesélte hozzáfűzve, hogy a folytatáshoz is készül rajzfilmes változat.



A 62 éves világhírű művész több száz könyvet illusztrált már, maga is számos könyv szerzője, ezek között néhányat barátai illusztráltak. A "gyermekkor enciklopédiájaként" emlegetett, sok millió példányban elkelt Max és Lili című gyermekkönyv-sorozathoz több mint 20 éve készít rajzokat, épp most fejezte be a 118. könyvecskét.



Magyarul egyebek mellett Az ellenség című könyv olvasható az illusztrációival, a Vivandra kiadásában pedig a múlt héten jelent meg rajzaival a kiskamaszoknak szánt Nyomozás a suliban-sorozat Eltűnt a tanárunk! és Rejtély a szertárban című két kötete.



"A családom története meghatározott engem, a kultúrámban, az irodalmi ízlésemben, a művészetben, amit szeretek. Elzászban születtem. A családom egy része Németországban él, más része Elzászban. Minden korszakban más országhoz tartoztak. Magyarország is ismeri ezeket a történeteket, amikor megváltoznak a határok, és anélkül, hogy megmozdulnánk, a gyerekeink megszületnek egyik országban és felnőnek egy másikban. Ez Európa és a történelem őrülete. A nagyapám a német hadseregben szolgált az első világháborúban, az apám pedig a francia hadseregben a második világháború alatt. Aztán el kellett menekülnünk Elzászból a náci megszállás miatt" - mesélt a gyökereiről a művész, aki Párizsban és New Yorkban él.



"A rajzolás a szabadság álmát" jelenti számára - hangsúlyozta. Öröm és humor sugárzik munkáiról, s mint az utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az különösen fontos számára.



Pályafutására emlékezve elmondta: "véletlenek sorozata révén" kezdett illusztrálni. Először csak gyerek és ifjúsági könyveken dolgozott, később már újságoknak is rajzolt, sokat dolgozott az Egyesült Államokban, ahol a sajtóban nagy kultúrája van az illusztrációnak. "Mindig új területek nyíltak meg előttem. Szerencsém van, mert a rajzaimat szeretik, Európában, Amerikában és Ázsiában is megjelentek a munkáim" - mondta Serge Bloch.