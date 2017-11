Megjavuló rosszfiú lesz az új Tűzgyűrű-film főhőse

Charlie Hunnam és Guillermo del Toro rendező nem tér vissza a Tűzgyűrű: Lázadásban, de a film nem marad húzónév nélkül, mert az új Csillagok háborúja saga egyik hősét, John Boyegát szerződtették a főszerepre.



Emberünk nem pozitív figuraként mutatkozik be a történet elején, simlis alak, aki jaeger-alkatrészekkel seftel. (Ezek azok az órisásrobotok, amelyekkel felveszik a harcot a szörnyek ellen.) Aztán úgy alakulnak a dolgok, hogy Boyega karaktere is jaeger-pilóta lesz, megmenti a világot, s ennek köszönhetően minden bűne megbocsáttatik. A film alkotói egyébként az olimpia jelszavát vehették kölcsön a folytatás számára – gyorsabban, magasabbra, erősebben –, mert látványosabb és dinamikusabb összecsapások lesznek láthatók, mint az előző részben.



Az első Tűzgyűrű 411 millió dollárt hozott, és hasonló eredményre számítanak a folytatás esetében is.



(Pacific Rim: Uprising – hazai bemutató: 2018. április 5.)