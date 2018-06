Ön vállalna császármetszést biztonságos hármas metróért cserébe?

Dupla adással jelentkezik a Comedy Club: nem mindennapi megpróbáltatásaikról vall színt Szabó Balázs Máté, Musimbe Dávid, Zabolai Margit Eszter és Valtner Miklós a Magyarország, szereplek! gála második részében, Benk Dénes, Csenki Attila, Tóth Edu és Felméri Péter pedig a szexről és más tabukról rántja le a leplet.Az anyukánk nélküli ügyintézés kálváriája, CT vizsgálatot megelőző zavarbaejtő kérdőív, elegáns éttermek borsos csapdái, romantikus jelenetből vérző orr és törött fogak – a felnőtté válás Freuddal és türelmetlen bankosnénikkel megspékelt folyamatába avat be a történelem érettségiről még friss emlékekkel rendelkezőA kapunyitási pánik női verzióját tárja elénk a bölcsészdiplomás, „szülési korba" lépettA fiatal humorista első lánykérésének aluljárós romantikáját osztja meg a Comedy Club nézőivel, de a világ legrosszabb csajozós dumáit és a mélyharapás és mélytorok közti különbséget is megismerhetjük.Ízelítőt kaphatunk a kismamafórumok Nürnbergi pert is felülmúló, könyörtelen világából: a reggelire kakaóscsigát felszolgáló anyuka tűzrevaló, a bio céklavelet hajnali négykor kell a saját combunkkal kipréselni, a császármetszés pedig a rossz anyák eszköze. A hasznos gyermeknevelési tanácsok mellett a bölcsészdiploma és a csibekeltető tanfolyam közti összefüggésre is fény derül.Nem a Soros-terv része és van bejelentett lakcíme – az aktuálpolitikát is pellengérre állítja, de az őt ért hétköznapi előítéletekkel is szembesülünk: volt osztálytársainak csak a busmanok és egy kólásüveg kapcsolatáról szóló vígjátékról jut eszébe a rég nem látott ismerős, és nem kérdés, hogy mindenhova futva közlekedik – hiszen genetikailag kódolt az oroszlánok előli menekülés.A bukott artistaa bohóclét megpróbáltatásaira hívja fel a figyelmet: szexuális ragadozó nagymamákkal és a Diótörő-jelmez alatt kötelezően viselendő tangával vívja elkeseredett szélmalomharcát, melyet a Valentin-napi fürdőszobaszőnyeg koronáz meg.Amit nem akartál tudni a szexről: mocskos hálószobai trükkök, a férfitest megpróbáltatásai és a pornó lélektana –megdöbbentő szókimondással vág sutba minden tabut a Comedy Club 18 éves felülieknek szóló kiadásában.pedig a katolikus egyházzal kapcsolatos olyan fontos kérdéseket jár körbe, mint hogy Jézus kistestvére csak fröccsöt készítene-e a vízből, vagy hogy hány miatyánkot oszt ki a telefonra letölthető gyónás alkalmazás?Magyarország, szereplek! gála második rész pénteken 21.00-tól, Szex és más tabuk 22:00-tól a Comedy Centralon