Pearl Jam koncert lesz az Urániában

Exkluzív vetítésen mutatja be a népszerű amerikai grunge-rock együttes, a Pearl Jam Let's Play Two című zenés dokumentumfilmjét november 11-én az Uránia Nemzeti Filmszínház.A világszerte mozivászonra kerülő alkotást, amely rajongói kezdeményezésre jutott el Magyarországra, eredeti nyelven, angol felirattal láthatja a közönség - olvasható a filmszínház MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.A Pearl Jam két teltházas koncertet adott 2016 augusztusában a chicagói Wrigley Field arénában, a bajnoki győzelmét ünneplő Chicago Cubs baseballcsapatának legendás stadionjában. Az előadásokra összesen 80 ezer jegyet értékesítettek, ezzel minden idők legnagyobb számú fizető nézőjét vitték be az arénába.A két este alatt 70 dalt játszottak, ebből tizenhatot választott ki a Let's Play Two című filmhez a rendező Danny Clinch.A filmben olyan generációs himnuszok hangzanak el, mint az Alive, a Black, a Jeremy vagy a Better Man, emellett hangsúlyos szerepet kap az énekes, Eddie Vedder futball és a Chicago Cubs iránti rajongása is, amely végigkísérte teljes zenei pályafutását.