"Szexuális vagyok?" Nemcsák Károly Backstreet Boys dalszöveget szaval magyarul - Videó

Három év szünet után új epizóddal jelentkezik A Vers Mindenkié sorozat. A kilencvenes évek ikonikus zenekara, a Backstreet Boys nemrég jelentette be, hogy Budapesten is koncertet ad, ez adta az ötleteta NuheadzTV YouTube csatornának az epizód elkészítéséhez. Az Everybody című legendás slágerük Google Fordítóval készült magyar verzióját a Jászai Mari-díjas színész, a József Attila Színház igazgatója, Nemcsák Károly szavalja el.