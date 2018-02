Tornacipőben fog tiltakozni az öltözködési szabályok ellen egy német színésznő

A Niemands Puppe (Senki sem bábu) nevet viselő kezdeményezésével Brüggemann kimondatlanul is a filmes esemény öltözködési szabályai ellen tiltakozik.



Úgy véli, sok nőben gyűlik a harag amiatt, hogy mindig engedelmeskedniük kell egy kimondatlan dresscode-nak, "Azt mondják, sok pénzbe kerül és sok időbe telik, miközben ezalatt a férfiak megkötik a jobb üzleteket és több pénz is áll a rendelkezésükre" - fogalmazott.



Az elsősorban tévéfilmekben és filmsorozatokban feltűnt Brüggemann a íMeToo kampány keretében arra szólította fel a résztvevőket a Facebook közösségi oldalon, hogy a csütörtökön kezdődő Berlinalén tiltakozzanak a ruhaviseletben megjelenő klasszikus szerepek ellen és öltözzenek inkább saját belátásuk szerint.



Hozzátette azonban, nem akarja, hogy felhívását egyfajta negatív divatdiktálásnak tekintsék, hiszen vannak olyan nők, akik éppen estélyiben és magas sarkúban érzik jól magukat. "Én viszont egy tornacipős nő vagyok, és úgy is fogok érkezni. Vagy vannak nők, akik hihetetlenül jól néznek ki cowboycsizmában és farmerben. És nekik is ott kellene lenniük" - mondta.