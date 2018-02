Újra áll a Klimt-híd Bécsben

A "Stairway to Klimt" névre keresztelt szerkezetet először 2012-ben, Klimt születésének 150. évfordulója alkalmából állították fel. A több tonna súlyú, 12 méter magas hídon egyszerre akár 60 látogató is közel kerülhet az olajfestményekhez, amelyek a falon kaptak helyet.



Gustav Klimt 1890-1891-ben készítette a képeket, amelyek annak ellenére, hogy az elmúlt csaknem 130 évben soha nem estek át restauráláson, ugyanolyan friss színeket mutatnak, akár csak az első napon - mondta Sabina Haag, a KHM igazgatója.



A festmények a képzőművészet történetét mutatják be az ókori Egyiptomtól kezdve, egyszerre láttatva a fiatal Klimt útját saját egyedi stílusa kidolgozása felé.



A különleges építmény szeptember 2-ig fogadja a látogatókat.