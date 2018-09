Szilánkosra tört deszka a mászókán, repedt csúszda: óvatosan a Mátyás téri játszótéren - fotók

Csúnya fordulatot vehet a hétvégi játszóterezés a Mátyás téren, ha nem veszik észre messziről a kitört deszkát a feljárón. Kényelmesen belefér egy kisgyerek lába.A vastag deszka szilánkosra tört, öt-tízcentis faszilánkok hevernek alatta, és a helyén a feljáróból kilóg két méretes vasszög. Ahhoz, hogy a deszka így eltörjön, nem húszkilós gyerek kellhetett. Ottjártunkkor éppen három kamasz próbálgatta a gyerekeknek kialakított játékokat, apányi-anyányi termettel.Ugyanezen a mászókán van egy nagyobbaknak való csúszda is. Attól egyelőre leginkább a nadrágot féltenénk, mert be van repedve két helyen is, de ránézésre eltörhet bármikor: óvatosan ezzel a két játékkal!