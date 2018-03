Valósággá vált Sci-fi : mesterséges szinapszisokat hoztak létre

kép: futurism.com

Mióta elkezdődött a mesterséges intelligencia kutatása, mindig az volt a cél, hogy az emberi agy működését próbálják lemásolni, pontosabban az agyi neuronhálózat működését. Persze lehet írni egy algoritmust, amit előre beprogramoznak, és ennek alapján indítanak el egy programot, de ez rengeteg pénzt és energiát emészt fel. - írja a Futurism.com Most a Bordeaux-i Egyetem , a CNRS és az EVRY együtt kifejlesztették a mesterséges agyi szinapszist, a memristor- t, közvetlenül egy chipre csatlakoztatva. Ez egy olyan intelligens rendszer felé nyitotta meg az utat, mely kevesebb energiát emészt fel, miközben sokkal gyorsabban tanul. Nem beszélve arról, hogy képes az önálló, automatikus tanulásra.Az emberi agyban a neuronok közti kapcsolatok a szinapszisok. Minél jobban terheljük, eddzük ezeket a szinapszisokat, annál nagyobb és gyorsabb információáramlást biztosít. Hasonló elven működik a memristor is. Két ferro elektromos rétegből készítették el, amik két elektróda közt helyezkednek el. Némi elektromos feszültséggel szabályozható az ellenállásuk, és az agyi neuronéhoz hasonlót tudnak létrehozni. Amikor az ellenállás kicsi, a szinaptikus kapcsolat erős, ez fordítva is igaz. A memristor tanulási képessége így a kialakított ellenállással szabályozható.A mesterséges intelligencia rendkívül sokat fejlődött az elmúlt pár évben. Már olyan feladatokat is tudnak végeztetni AI programokkal, amit azelőtt ember segítsége nélkül nem tudtak volna. Ilyen a zene komponálása, vagy egy számítógépes játékban önállóan, nem előre beprogramozva megverni egy embert, vagy éppen befizetni az adót. Van, amelyik felismeri az öngyilkos hajlamot és viselkedést, és meg tudja állapítani mi a törvényes és mi nem.A mesterséges intelligencia tanulási képessége mindig azon múlt eddig, mennyi energiát és időt fektettünk bele. A memristorral ez meg fog változni. Lehet, hogy nemsokára lesz egy olyan számítógépünk, ami ugyanúgy tanul, mint mi - vagy még jobban nálunk.