Teljesen ingyenes, ha nem számoljuk értéknek a figyelmünket, meg az adatainkat, amiket szükségképpen átadunk vele: a Pluto TV társalapítója, Ilja Pozin már most kínálja weboldalán a Telly tévét, amely egy második, kisebb kijelzőn megjelenő folyamatos reklámozással pótolja nem létező árcéduláját.

A cég ezt a vékony képernyősávot „Smart Display”-nek nevezi, amit a hangsugárzó választ el azaz igazi tévéadást nyújtó, felső elsődleges képernyőtől. Az alsó monitor a hirdetések megjelenítésén kívül mellett számos hasznos infó megjelenítésére is képes, beleértve a sporteredményeket, a híreket, az időjárást és a részvényárakat.

Forrás: Telly

Bár a hirdetések nem szakíthatják meg azt, amit a fő kijelzőn nézünk, a Telly stratégiai igazgatója, Dallas Lawrence azt mondja a The Verge-nek, hogy ha nem használjuk a tévét, a hirdetések mindkét képernyőn megjelennek. „Amikor a Theater display (felső képernyő) nincs használatban, a hirdetési egység szórakoztató módon életre kelhet, összekapcsolva mindkettőt” – mondja Lawrence. „A valaha volt legvonzóbb hirdetési élményt hozzuk létre.” Az igazgató azt is elmondja, hogy a Telly a „Telly Rewards”-on is dolgozik, amely a felhasználókat ajándékkártyával jutalmazza olyan prémium szolgáltatásokhoz, mint a Netflix vagy a Starbucks, ha interaktív megoldásokban, például a képernyőn megjelenő szavazásokon vesznek részt.