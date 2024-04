Hatalmas a sürgés-forgás a Hód-Mezőgazda Zrt. háza táján, ahol már javában készülnek a május 2-4-i, csütörtöktől szombatig, naponta 9-18 óráig tartó állattenyésztési napokra. A népszerű rendezvényre tavaly majd’ 30 országból érkeztek Hódmezővásárhelyre, idén is több tízezer látogatóra számítanak. Aki időben kapcsol, május 1-jéig online vásárolja meg a napijegyét, így olcsóbban juthat hozzá.

Szakmai fórum, családi program

Az ország egyik legnagyobb rangú szakmai találkozóját 1994 óta rendezi meg a Hód-Mezőgazda Zrt. a Magyar Állattenyésztők Szövetségével és tagszervezeteivel együtt. Mi a rendkívüli népszerűség titka? A három évtized alatt sikerült olyan többnapos eseményt megvalósítani, amely egyszerre kínál lehetőséget a nívós szakmai eszmecseréhez és a minőségi családi programhoz. A cél a kezdetek óta ugyanaz: magas fokú szakmaiság mellett hozni tető alá őshonos, szinte valamennyi mai modern, intenzív hasznosítású és sokszor másutt nem látható, különleges tenyészállat látványos bemutatóját és a vidék legnagyobb mezőgazdasági találkozóját.

Ez több, mint állati

Lesz itt minden, ami lázba hozhatja a család apraját-nagyját, illetve az állattartásból, mezőgazdaságból élőket: ló-, szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, baromfi-, díszbaromfi- és nyúltenyésztők bemutatója, teret kap a halászat, vadászat, egyre gazdagabb az állattenyésztéshez kapcsolódó növénytermesztési gépek kiállítása. A szakmai előadások a szaporodásbiológiától az állatgyógyászatig, a tartástechnológián át a takarmányozásig terjednek, de a vetőmagellátók, a műtrágya-forgalmazók, a gépgyártók és -forgalmazók is megtalálják itt a számításukat.

Az Év Talaja cím nyertese

Tavaly nagy sikerrel debütált a több állomásból álló, informatív növénytermesztési tanösvény, mely idén is a rendezvény teljes időtartama alatt látogatható. A szakmai és laikus közönség számára is bemutatja, hogy a talaj, mint természeti kincs hogyan kötheti össze jól a növénytermesztést és az állattenyésztést. Kurusa Tamás, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta, óriási eredmény, hogy 7 fős konzorcium által megvalósított program 2023-ban – szavazatok alapján – elnyerte a Talajtani Társaságtól Az Év Talaja címet, melyhez mintát a tanösvényből nyertek; nyílt talajszelvényként ma is megtekinthető. A projekt sikere folytatódott, hiszen az AGROmashEXPO agrár szakkiállításon kerekasztal-beszélgetésen mutatták be az egyedülálló tanösvényt, illetve a márciusi, Csongrád-Csanád vármegyei szakembereknek szóló Agrártrendek 2024 konferencián pedig a talajközpontúságot hangsúlyozták.

A május 2-4-i, XXXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárra jegyeket itt vásárolhat:

Online jegyvásárlás:

a Ticketportál honlapján https://www.ticketportal.hu és országos jegyiroda hálózatában személyesen is lehetséges.

Online kedvezményes belépőjegy 2024. május 01. éjfélig, utána minden jegy teljes áron vásárolható.

Online kedvezményes belépőjegyek:

3300 Ft + kényelmi díj

Diákjegy: 750 Ft + kényelmi díj

Parkolójegy: 3300 Ft + kényelmi díj