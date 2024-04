A mesterséges intelligenciára épülő eszközök segíthetnek az oktatási szakembereknek, vezetőknek abban, hogy megtalálják a szervezetük kitörési pontjait, és hogy jobban kihasználják a lehetőségeiket. A 2023-as LinkedIn Future of Work Report(2) azt találta, hogy miközben az oktatásban meghirdetett álláshelyek több mint a felében várnak el olyan képességeket, amelyeknek csak az emberek tudnak eleget tenni (például óravezetés, diákok instruálása), az MI így is jelentős mértékben képes javítani az olyan feladatok végrehajtásának hatékonyságát, mint például az óraterv elkészítése vagy a tananyag összeállítása, ami a tanárok munkaidejének mintegy 45%-át teszik ki. Vagyis a mesterséges intelligencia segít időt felszabadítani a pedagógusoknak arra, hogy azokra a feladataikra koncentrálhassanak, amelyeket csak ők tudnak elvégezni – például több figyelmet fordíthatnak a diákokkal meglévő kapcsolataik ápolására.

Azért, hogy a tanároknak segítséget nyújtson az MI-alapú funkciók elsajátításában és abban, hogy még jobban ki tudják használni a bennük rejlő összes lehetőséget, a Microsoft, a Reimagine Education program keretében, az alábbi képzéseket indította el:

AI for educators Learning Path: ennek révén az oktatásban tevékenykedő vezetők és tanárok jobban megismerhetik az AI előnyeit és fejleszthetik a digitális írástudásukat.

The Microsoft Education AI Toolkit: ez egy ingyenesen elérhető eszközcsomag, amely az oktatási intézmények vezetőit segíti az MI intézményi bevezetésére irányuló terveik megalkotásában, példákat, esettanulmányokat, az elinduláshoz szükséges dokumentumokat is felvonultatva.

„Sok pedagógusnak okoz nehézséget a mesterséges intelligenciára épülő új funkciók elsajátítása, miközben a diákok szeretnének úgy tekinteni rájuk, mint akik élenjárnak a mesterséges intelligencia használatában. Egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben. Ezért is lehet nagy segítség a tanárok, oktatási szakemberek számára az a képzéssorozat, amit most elindítottunk, illetve azok az anyagok és megoldások, amelyeket most ingyenesen a rendelkezésükre bocsátottunk” – mondta el Lenka Axlerová, a Microsoft közép-európai oktatási ágazatért felelős igazgatója.