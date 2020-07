Eddig titkolt játékokat is leleplez végre a Microsoft

Nagy csalódás volt a Microsoft első Xbox Series X-es játékokat is bemutató online közvetítése, hiszen a vállalat semmi érdekes újdonsággal nem tudott szolgálni a következő generációs címekre tűkön ülve váró közönségnek – írja az Origo. A Sony már sokkal jobban vette az akadályt, a hasonló internetes műsorán képes volt jó néhány valóban érdekes játékot bejelenteni vagy megmutatni, plusz leleplezte a PlayStation 5 kinézetét is.

A Microsoft persze szeretné kiköszörülni a csorbát, végre bejelentette a saját stúdiói által készített játékokra fókuszáló Xbox Games Showcase játékbemutatóját. Az online közvetített esemény magyar idő szerint 2020. július 23. este 6 órakor veszi majd kezdetét, a Halo: Infinite játékmenet mellett pedig számos eddig titkolt játék leleplezésére számíthatnak az érdeklődők.

