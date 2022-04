A jelenlegi legerősebb paprika nagyjából 1500-szor erősebb az Erős Pistánál, de a nemesítők még nem érték el a végső határt. A paprikatermesztők közötti harc az 1990-es évek elején kezdett kiéleződni – olvasható az Origo cikkében.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy szeretjük a csípős ételeket, és a paprikáink a világ élvonalába tartoznak csípősség tekintetében, de ez nem igaz.

A gyakran használt paprikakészítmények, például az Erős Pista csípősségi értéke nagyjából 1000 az erősség mérésére használt Scoville-skálán (SHO), de a legerősebb hegyes paprikáink is alig haladják meg a 2500-as értéket. Ez szinte semmi a mostani Guinness-rekorder paprika, a Carolina Reaper (karolinai arató) 1,6 milliós átlagos erősségi értékéhez. Ugyanennek a paprikának a csúcserőssége elérheti a 2,2 millió SHO-t is. A paprika magját Magyarországon is meg lehet vásárolni. Ahhoz, hogy ezt az iszonyú erősséget el tudjuk képzelni, tudnunk kell, hogy a Tabasco-szósz csípőssége 5000 körüli, a híres jalapeno paprikáé maximum 8000, a rendőrségi paprikaspray erőssége nagyjából 2 millió, és a paprika erősségéért felelős vegyi anyag, a tiszta kapszaicin csípőssége 15-16 millió SHO.

Miért van szükség ilyen erős paprika nemesítésére?

Noha különféle divatos szószokban felhasználják ezeket az önmagukban fogyaszthatatlan paprikafajtákat, a nemesítés fő hajtóereje a legerősebb paprika létrehozásával járó dicsőség.

A paprikatermesztők közötti harc az 1990-es évek elején kezdett kiéleződni.

Addig csupán két paprika, a habanero és a skót sapka (Scotch bonnet) érte el a 350 ezres Scoville-értéket. 1994-ben egy hibrid fajta, a Red Savina Habanero döntötte meg ezt a rekordot 570 ezres értékkel. Erről több mint egy évtizedig azt gondolták, nem lehet túlszárnyalni. Azután az Új-Mexikói Állami Egyetem Chile Pepper Intézetének igazgatója, Paul Bosland hallott egy Indiában termesztett fajtáról, amelyet még az indiai hadsereg is tanulmányozott, fel lehetne-e használni gránátokhoz. Bár szkeptikus volt, Bosland mégis beszerzett néhány magot, és legnagyobb meghökkenésére a termett paprika erőssége meghaladta az addig elképzelhetetlennek tartott 1 millió SHO-t. Ezután elszabadult a pokol, és megindult a paprikatermesztők mai napig tartó nemesítési harca a legerősebb paprika létrehozásáért.

Egymás után dőltek meg a milliós nagyságrendű Scoville-értékek. Maga Bosland 2012 februárjában bejelentette, hogy az általa nemesített Trinidad Moruga Scorpion erőssége átlépte a bűvös 2 milliós határt. Ezt az értéket azonban eddig még nem hitelesítette a Guinness.

Természetesen az internet nem lenne internet, ha nem terjedtek volna el az erős paprikás kihívások. Ezek azonban sok más internetes kihíváshoz hasonlóan rendkívül veszélyesek, sok esetben kórházban végződnek, ezért senkinek sem ajánljuk, hogy részt vegyen hasonló produkciókban.

Nem tudni, mikor lesz vége a hajszának, holott már a ma termelt rekorder paprikákkal is rendkívül óvatosan kell bánni

– mondta Bosland.

A paprika felnyitásához vegyvédelmi öltözékhez hasonló védőöltözetet, egész testet fedő overallt, légzőkészüléket és kalapot kell felvenni. A paprikák erőssége azonban elméletileg megközelítheti a 15 milliós értéket is. Igaz, hogy már egy 800 ezres erősségű paprika megkóstolása is ledöntheti az embert a lábáról. Sőt, még kórházi kezelésre is szorulhat. Ennek ellenére a termesztők nem adják fel a harcot az egyre erősebb paprikák kinemesítéséért.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)