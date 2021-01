Homofób megnyilvánulásokat vetített az RTL szilveszterkor

Miközben a liberális média az RTL szilveszteri melegpropagandáját ünnepli, a kettes csatornájukon végig a homoszexuálisokat becsmérlő kijelentések mentek.

Az RTL II január elsejei adásában hangzott el az alábbi párbeszéd:

„Te kis színjátékos buzigyerek!” (VV Renátó VV Bálintnak)

„Ne buzizzál le engem!” (VV Bálint VV Renátónak)

„Menj be, mint egy kislány! (…) Hányinger vagy te, te kis buzi!” (VV Renátó VV Bálintnak)

Az RTL Klub kettes csatornáján még mindig futó reality show szereplői tehát ezzel kívántak boldog új évet a nézőiknek – számol be a Magyar Nemzet.

– Miközben a liberális média az RTL szilveszteri melegpropagandáját ünnepli, a kettes csatornájukon végig a homoszexuálisokat becsmérlő kijelentések mentek szilveszterkor. Ők pedig jó pénzért leadták ezt. Talán először magukat kellene elfogadásra oktatniuk, nem minket – foglalta össze a jelenség lényegét a Drót.info oknyomozó blog.

A portál szerzői emlékeztetnek: az RTL Klub az adás előtt nem sokkal, éjfélkor egyes számú csatornáján még azzal kápráztatta el a baloldali hangadókat, hogy Áder János helyett Fischer Iván beszélt az új év kihívásairól, a Himnusz után pedig több szivárványcsaládot is bemutattak, ahogy az óév átvészeléséről nyilatkoztak.

Azt írták: – A 444 tett róla pénteken, hogy mindenkihez, aki a neten mozog, eljusson a hír: „Éjfélkor az RTL Klub megmutatta, hogy élhetnénk akár egy normális országban is”. A cikket az a Miklósi Gábor jegyzi, aki a „Nélküled” kapcsán balhét csinált a Puskás Stadion megnyitójakor, keverve a Székely himnusz és a katolikusok meggyalázásával – mutattak rá.

A Drót.info felhívta rá a figyelmet, hogy a szereplők mondataiért nem a csatorna felelős, hiszen elvileg mindent rögzítenek, ami az épületben történik, viszont az, hogy az év első napján adásba is engedték, már az RTL Klubot minősíti. – Miközben az egyik villalakó kifejezetten azt kérte a másiktól, hogy ne gyalázza homoszexualitás vádjával, a másik csak azért is folytatta. Az RTL II pedig nemcsak leadta ezt, hanem ki is tette veretes címmel a honlapjára – írták.

RTL-es és 444-es liberális képmutatás, jól meglennénk Nélküled! – zárul az írás.

