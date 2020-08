Túlsúlyos volt a hullámvasúthoz, leadott 90 kilót

Az ohiói Jared Ream 195 kg-ot nyomott, amikor eltanácsolták az Oriontól, a masoni King Island nevű élménypark hullámvasútjától – írja a hirado.hu.

Értelemszerűen biztonsági okai voltak annak, mivel ekkora embert képtelenség beültetni a szerkezetbe.

Nagyjából 90 kilót kellett leadjon, hogy egyáltalán szóba jöhessen a menet a 35 éves Jarednek. A férfi a feltételt komolyan vette, és az eltanácsolásától számított 321 napon belül leadott 90 kilót, így birtokba vehette az Oriont.

– nyilatkozott Jared Ream.

Jared lost 190 pounds to ride Orion at @KingsIslandPR! Hear how he did it by clicking below. @B105 https://t.co/AixMWW51xG

— Big Dave (@BigDaveB105) July 22, 2020