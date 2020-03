Ezek az úticélok, ahol nem kell tartania a koronavírustól

Elutazna, de fél a betegségtől? Ezekre a helyekre most is bátran repülhet!

Amíg az országot lázban tartja a koronavírus várható érkezése, sokan aggódnak a befizetett nyaralásuk miatt. A szakértők azonban elárulták, a magyarok utazási kedve nem csökkent.

Világszerte számtalan úticélt választhatunk, ahol biztonságban tudhatjuk magunkat. Ha pedig bárhol súlyosbodna a járványhelyzet, a foglalási díjunk visszajár.

Az talán senkinek sem meglepő, hogy újabban kevesen indulnak útnak Kína, Japán vagy épp Észak-Olaszország felé. A Külügyminisztérium sem javasolja, hogy ezekre a területekre látogassunk, ahová a repülőjáratok száma is lecsökkent. Ez mégsem szegi kedvét az utazás iránt érdeklődő magyaroknak.

„Elenyésző azok száma, akik bármilyen foglalást visszamondanának” – tudtuk meg Konrád-Vidosa Veronikától, a Morton’s Travel utazási szakértőjétől.

„Jellemzőbb, hogy az utasok a nyári-őszi időszakra halasztják a terveket, de a többség kalandvágya most is töretlen. Az is kirajzolódni látszik, mely országok a koronavírus »nyertesei«, legalábbis turisztikai szempontból: ahová a járvány még nem tette be a lábát, ott változatlan a forgalom” – teszi hozzá.

„Bátran ajánlhatjuk az olyan közkedvelt pihenőhelyeket az Indiai-óceánon, mint Mauritius, a Maldív – és a Seychelle-szigetek. A Közel-Kelet is kockázatmentesen látogatható, így Dubai, Tunézia, Egyiptom, Jordánia és Izrael is remek célpont ebben az időszakban. Törökországban is alacsony a fenyegetettség, ezért népszerű úticélnak ígérkezik a nyári szezonra” – hangsúlyozza Veronika.

Mi a helyzet, ha inkább egy városlátogatással egybekötött túrára vágyunk? Ahhoz talán nem ideális az időzítés, hogy Európában vágjunk neki,

Amerika viszont ezúttal is tökéletes választás.

Már csak azért is, mert itt az egészségügy kimagasló színvonalú, és már a határellenőrzés során rendkívül hatékonyan szűrik ki az esetleges fertőzötteket.

„Amerika neve mindig is egybeforrt a biztonsággal, ráadásul épp olyan izgalmas élményt jelent felderíteni, mint az európai nagyvárosokat. További előny, hogy a Karib-térség zöme is megközelíthető Amerikán keresztül. Az utazásunkat így egy egzotikus pihenéssel is megkoronázhatjuk, például Mexikóban vagy a Dominikai Köztársaságban” – hívja fel rá a figyelmet a szakértő.

Minden visszatérítendő, nincsen pénzügyi kockázat

A most következő időszakban különösen megéri, ha utazási irodánál foglaljuk le a nyaralásunkat.

Az irodáknak ugyanis kötelezettsége a foglalás teljes díját visszatéríteni, amennyiben azért mondjuk vissza a megvásárolt utazási csomagot, mert a Külügyminisztérium a célországot a „nem javasolt” kategóriába helyezte.

Hogy jelenleg mely országok szerepelnek a „nem javasolt” listán, arról a Konzuli szolgálat honlapján is tájékozódhatunk.

Ez a gyakorlatban tehát azt jelenti, hogy

az utazási irodáknál semmiképp nem vállalunk anyagi kockázatot.

Ha viszont saját szervezésben utazunk, súlyos százezreket bukhatunk például egy vissza nem térítendő repülőjegyen.

„Fontos, hogy akárcsak a szállás, az utasbiztosítás is jóval kedvezőbb áron elérhető az irodáknál. Ha például Amerikába utazunk, muszáj szem előtt tartanunk, hogy a minőségi orvosi ellátás csillagászati árakon történik, a biztosítás ezért kötelező. Irodán keresztül foglalva rengeteget spórolhatunk rajta” – mondja Veronika, aki azt is elárulja: az utasok hozzáállása alapvetően bizakodó.

„Jelenleg sokan abban reménykednek, hogy amint beköszönt a jó idő, a koronavírus is az influenzához hasonlóan elcsitul majd. Mindenkinek azt tanácsoljuk, ne aggodalmaskodjunk előre, várjuk ki, hogyan alakul a helyzet” – zárja a szakértő.